"Todo lo que sea sumar es positivo, la permanencia pasa por el Palau"

“Hay fases del encuentro en las que no nos alcanza y contra el Noia se ha puesto de manifiesto. Los cuatro primeros goles los hemos regalado y así es muy complicado competir en Primera División. La grada nos ha llevado en volandas para sacar fuerzas en momento de debilidad. Nos tenemos que hacer fuertes en casa. La segunda vuelta y el objetivo (de la permanencia) va a pasar por el Palau”.

Esta es la reflexión que realizaba el técnico del Family Cash Alzira FS, Braulio Correal, tras el empate a cinco contra el Noia Portus Apostoli, que deja un sabor agridulce.

Por un lado, porque el 1-4 que mostraba el electrónico en el descanso parecía insalvable, aunque el Family conseguía darle la vuelta para ponerse 5-4 con una remontada épica, aunque todo el esfuerzo realizado se quedaba a medias al encajar un gol a falta de 30 segundos que impedía sumar la segunda victoria de la temporada.

"No hay que perder la fe"

“Todo lo que sea sumar es positivo y la fe no hay que perderla”, insistía Braulio Correal, mientras incidía en que “en esta segunda vuelta la afición va a jugar un papel muy importante”. El Family cierra la tabla, pero la salvación se encuentra a seis puntos, a falta del partido que el Industrias Santa Coloma -el equipo que ocupa la penúltima plaza - disputa esta tarde en la pista del Barça.

Braulio Correal destaca que el Noia es “un grandísimo equipo”, pero lamenta la fragilidad en defensa. “Los cuatro primeros goles los hemos regalado. Si te saltas un semáforo en rojo, lo más seguro es que haya un accidente. Te lo puedes saltar y que no lo haya, pero en este partido nos hemos saltado muchos semáforos en rojo porque tenemos pautas objetivas para que eso no ocurra y ya se repite”, ha incidido el técnico del Family Cash, que si bien no ha dudado en calificar de “horrorosa” la primera mitad, también ha señalado que el equipo ha mejorado desde el inicio de la temporada “y trabajaremos para seguir mejorando” y evitar que situaciones concretas acaben por impactar en el grupo.

“Lo positivo ha sido la segunda parte en la que, a la heroica, apoyados por el Palau, que nos ha llevado en volandas cuando el equipo se ha conectado con la grada”, ha incidido el técnico mientras analizaba el partido. El Alzira FS conseguía en esa segunda parte darle la vuelta al marcador. “El último gol suyo es una genialidad”, cerraba el técnico, mientras señalaba que los momentos del éxtasis con del 5-4 le han recordado “viejos tiempos” en el Palau y ha subrayado que la afición va a ser determinante para que el equipo consiga los objetivo. “Fuera vamos a pabellones con muchísima asistencia, además de la dificultad técnico-táctica de los rivales, que tienen muchísima entidad. Nos tenemos que hacer fuertes en casa, la segunda vuelta y el objetivo pasan por el Palau”, ha incidido Correal.