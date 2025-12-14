Estos son los municipios de la Ribera que suspenden este domingo la recogida de la basura por la alerta roja

Los camiones de la basura no saldrán esta noche a prestar el servicio de recogida en muchos municipios de la Ribera, una medida de precaución adoptado por los ayuntamiento al permanecer activa la alerta roja por lluvias, en una jornada en la que todas las miradas apuntaban al cielo aunque, en la Ribera, al menos hasta media tarde, ha sido tranquila, con registros de lluvia muy modestos entre los que sobresale ligeramente el del observatorio de la Casella (Alzira) con 20,6 /m².

Anuncio del Ayuntamiento de Cullera en el que comunica que no habrá recogida de basura este domingo. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Cullera ha sido uno de los primeros en anunciar, más allá de la comunicación genérica realizada por muchos ayuntamientos de la suspensión de todas las actividades municipales, la cancelación del servicio de recogida de basura con un mensaje en las redes sociales en el que solicita a la población que no saque los residuos a los contenedores.

También Carcaixent ha anunciado ya avanzada la tarde que tampoco habrá recogida de basura. “Si todo evoluciona según las previsiones, mañana volveremos a la normalidad en el servicio”, ha anunciado con un mensaje en el que recuerda que, en base al protocolo de actuación ante el riesgo de inundaciones, siguen activos todos los recursos municipales.

También los municipios donde opera el sistema puerta a puerta que la Mancomunitat de la Ribera Alta presta en un docena de localidades se ha cancelado esta noche la recogida. Así lo han anunciado ayuntamientos como el de Alcàntera, Llombai, Catadau o Alfarb, donde se informa a los vecinos que dado que hoy correspondía recoger la fracción orgánica y que esta puede generar olores, mañana lunes se procederá a la recogida de la misma con el cubo marrón. Paralelamente, se emplaza a la población a almacenar la fracción resto en casa hasta el próximo lunes 22 de diciembre o, en su defecto, acudir al área de emergencia.

Carlet confirma que los colegios abrirán con normalidad

El Ayuntamiento de Carlet, por su parte, ha comunicado esta tarde que dado que la alerta roja permanece activada hasta las 6 horas de mañana, la recogida de la basura se realizará este lunes a partir de las 7 horas. El consistorio ha confirmado que dado que se espera una evolución favorable, salvo contraorden, se mantiene la actividad lectiva en los colegios y este lunes se impartirán las clases con normalidad.

El Ayuntamiento de Algemesí, por su parte, ha informado que dado que la alerta roja se encuentra activa hasta las 6.00 horas de la próxima madrugada, los operarios del servicio de recogida de basura no se incorporarán hasta ese momento, "en un escrupuloso cumplimiento de la prevención de riesgos laborales".

Por lo tanto, habrá un retraso en la recogida, puesto que se iniciará 8 horas después de lo habitual. Se sumarán un camión adicional y más operarios para acelerar la recogida, pero, inevitablemente, a lo largo de la mañana se podrá observar la basura en las calles hasta que finalicen todas las rutas.

El consistorio ha valorado suspender la recogida de hoy domingo, pero dado que ayer sábado no hubo servicio, no se ha considerado procedente no prestarlo más de dos días consecutivos.

En consecuencia, informa a los vecinos que pueden depositar las bolsas en el horario habitual en la puerta de las viviendas o en los contenedores. Para facilitar el trabajo de los operarios, solicita que se depositen las bolsas dentro de los contenedores.