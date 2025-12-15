Alzira activa en once meses cien órdenes para limpiar campos abandonados

El Ayuntamiento de Alzira ha recibido en los primeros once meses del año 141 quejas de propietarios de parcelas agrícolas por la presencia de campos abandonados en su entorno, lo que representa un 21,5 % más que en todo el año anterior. Estas reclamaciones ante los problemas que representan estas parcelas que, por un lado, contribuyen a propagar las plagas y, por otro, conllevan un elevado riesgo de incendio, ha dado lugar a la apertura de 103 expedientes para dictar órdenes de ejecución que ya han conseguido en un 40 % de los casos que los propietarios procedan a su limpieza, mientras que otros muchos todavía se encuentran en plazo de resolución.

Los datos los facilitó la concejalía de Agricultura en la última reunión del Consell Local Agrari, celebrada la semana pasada, y evidencian que si bien el aumento de quejas puede ser consecuencia de un progresivo abandono de cultivos en el término municipal, el hecho de que los agricultores constaten que las reclamaciones por escrito son efectivas animan a otros afectados a presentarlas.

La concejalía de Agricultura que encabeza Enrique Montalvá ha puesto desde el primer momento una atención especial a los campos abandonados en el término por los problemas que generan al resto de agricultores. El ayuntamiento recibió y atendió a lo largo del año 2024 un total de 116 quejas sobre parcelas en estado de abandono, que dieron lugar a la apertura de 83 expedientes de órdenes de ejecución, con los que se consiguió que en el 65 % de los casos los propietarios procedieran a la limpieza de forma voluntaria. En los casos en que no hay respuesta del titular, se activa la ejecución subsidiaria por la que el ayuntamiento encarga a una empresa el trabajo de limpieza y pasa la factura al propietario de la parcela. El ayuntamiento está en esa fase en estos momentos en los primeros expedientes en los que no se ha logrado la reacción vountaria del propietario.

En lo que va de 2025, hasta el pasado 3 de diciembre, el área de Agricultura ha recibido 141 quejas por el mismo motivo, que han dado lugar a la apertura de 103 expedientes de órdenes de ejecución. En un 40 % de los casos ya se ha conseguido la limpieza de la parcela, mientras que hay todavía un buen número de expedientes en tramitación. Fuentes del departamento de la Agricultura señalan que no todas las quejas dan lugar a la apertura de expedientes, ya que hay casos en los que la primera advertencia es suficiente para que un propietario asuma la limpieza sin llegar a incoar el procedimiento y hay otros en que la inspección que realiza la Policía Rural tras recibir una queja valora que la situación de la parcela no es suficiente para considerarla abandonada.

Las mismas fuentes detallan que una situación que se repite en campos abandonados es que se trata de propiedades que han pasado de padres a hijos y a nietos y que la tercera generación incluso desconoce dónde se encuentran esas parcelas y ha tenido que ir la Policía Rural a acompañarles para identificarlas.

Toda la información que se está recopilando en este proceso servirá para elaborar un estudio más fiable sobre el volumen de parcelas que se han dejado de cultivar en el término municipal y se encuentran en estado de abandono.