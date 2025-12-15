La cantante de Eurovisión que actuará en el festival Zevra

Zevra Festival ya ha desvelado el nombre de los primeros artistas que actuarán en la quinta edición de este evento musical que se celebrará del 24 al 27 de julio en la playa de Cullera.

El festival, que se ha consolidado con solo cuatro ediciones como uno de los referentes de la música en el calendario musical estival de la Comunitat Valenciana, ya ha anunciado algunos cantantes que estarán en esta cita.

Nicky Jam será el cabeza de cartel de esta quinta edición. El cantante y compositor estadounidense es conocido por algunos de sus temas como "El amante" o "Hasta el amanecer". Saiko, otra de las estrellas del momento, también se une al festival. El público podrá cantar junto al cantante de pop, reguetón y trap algunos de sus éxitos como "Supernova" o "Lokenecesitas".

Entre las estrellas del Zevra Festival también se encuentra una de las participantes de Euovisión. Chanel, la intérprete de "SloMo", que emocionó a todo un país con su tercer puesto, se subirá al escenario para cantar y bailar junto a los miles de asistentes esta canción que supuso un hit en el festival de la canción. Chanel se suma a la lista de los primeros artistas ya anunciados, entre los que también se encuentran Juan Magán, Omar Montes, La La Love You, Iñigo Quintero o Henry Méndez.

Zevra Festival se ha caracterizado durante estas últimas ediciones por su apuesta por artistas que han marcado a generaciones distintas. El año pasado, los asistentes pudieron disfrutar de Jason Derulo, Jhayco, Alleh & Yorghaki, Justin Quiles, Villano Antillano, DJ Nanoo Álex Ubago, entre otros.