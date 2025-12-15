Crece la afluencia al Fòrum Jove de Sueca

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sueca ha ofrecido a la población más joven del municipio la oportunidad de expresar sus intereses e inquietudes en una nueva edición del Fòrum Jove, “un espacio en el que los y las jóvenes tienen la posibilidad de opinar sobre lo que les rodea y exponer sus propuestas de cara al próximo año ante los representantes del gobierno municipal”, ha señalado la concejal del área, Roser Viñoles, quien ha asistido al encuentro junto al alcalde, Julián Sáez, y el concejal de Fiestas, Alfredo Planells.

Viñoles ha indicado también que, este espacio de comunicación interpersonal, sirve para analizar las actividades desarrolladas a lo largo del año y para programar las del próximo, en las que intervendrán varios departamentos, además de Juventud, como Fiestas o Igualdad. “De hecho, este año hemos aplicado, en la programación de Juventud, un alto porcentaje de las actuaciones que se propusieron en un foro como este. Por tanto, es positivo participar y, además, contamos con el aliciente de que, todas las personas que han acudido a esta edición del Fòrum Jove, recibirán un descuento en el precio de la actividad prevista para final de año, consistente en un viaje al parque Warner de Madrid”, señala Viñoles.

Entre los temas propuestos en el Fòrum Jove por los y las participantes, destacan aquellos relacionados con las programaciones de Fiestas, Igualdad y Juventud. También coinciden, de manera generalizada, en que, en muchas ocasiones, la información de las propuestas no consigue llegar a los y las jóvenes; y sugieren más actividades lúdicas, como salidas con pernoctación y sesiones de discomóvil. Por lo que respecta a la igualdad, concluyen en la necesidad de un mayor nivel de concienciación en toda la sociedad en general.

Por lo que respecta a la participación en esta edición del Fòrum Jove, se ha comprobado un incremento respecto a ediciones anteriores, con un total de 88 jóvenes, de 14 a 30 años. Las edades más participativas han sido los 17 y 18 años.