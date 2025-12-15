Las obras del nuevo parque de bomberos de Alzira arrancarán el primer semestre de 2026

Las obras del nuevo parque de bomberos de Alzira arrancarán antes del verano de 2026, según ha anunciado la Diputación de Valencia. La asamblea del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia aprobará el próximo lunes 22 de diciembre el proyecto, por lo que inmediatamente se iniciará el proceso de licitación de las obras, que se ejecutarán en el primer semestre del próximo año.

El CPBV, entidad dependiente de la Diputación de Valencia, prepara ya la licitación de las obras del futuro parque de bomberos, que incluirá también un helipuerto de rescate, así como construcciones de prácticas para llevar a cabo diversas actividades necesarias para la capacitación profesional y mantenimiento del cuerpo de bomberos.

El Ayuntamiento de Alzira, ha cedido recientemente dos parcelas de manera gratuita para construir el nuevo parque se ubicará en el Polígono Industrial El Pla de la capital de la Ribera Alta y tendrá una superficie de casi 15.000 metros cuadrados y con un presupuesto de licitación que alcanza los 11,48 millones de euros. El inicio de las obras pondrá fin a una reivindicación histórica, ya que desde hace más de cuarenta años, los bomberos reclaman la necesidad de este cambio de ubicación, ya que el actual parque se encuentra en el polígono Mercat d’Abastos, una zona inundable y cercana al río Xúquer.

Las nuevas instalaciones contarán con un edificio principal, que aglutinará el hangar principal para camiones de bomberos, almacén y taller de mantenimiento, taquillas de intervención, mientras que la zona administrativa dispondrá de, entre otros, despachos, vestuarios o dormitorios. El parque también tendrá un edificio de tripulación, con el hangar para el helicóptero y almacenes y una zona administrativa compuesta de sala de reuniones o dormitorios.

Además, se construirá un helipuerto de emergencia, la torre de entrenamiento para las prácticas de acceso a edificios de los bomberos de siete plantas, un piscina para prácticas de buceo y con vehículos de carga de agua y una zona de aparcamiento cubierto, así como otras construcciones técnicas.

El presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, destaca "la mejora a nivel operativo que supone concentrar en un mismo emplazamiento al parque de bomberos de Alzira, al Grupo Especial de Rescate en Altura y a la tripulación del helicóptero de emergencias". Mascarell enmarca esta actuación en "la estrategia de la Diputación de Valencia para modernizar la red provincial de parques de bomberos y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias".

El diseño del edificio responde a los nuevos protocolos de funcionamiento del servicio, incorpora espacios específicos para la descontaminación tras las intervenciones, zonas de formación y prácticas, y permite albergar una mayor dotación de vehículos y medios técnicos.