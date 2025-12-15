La Plataforma per la Sanitat Pública alerta del "preocupante aumento de derivaciones a la privada" en la Ribera

La Plataforma per la Sanitat Pública ha alertado, durante una nueva manifestación en Alzira, del "preocupante aumento de derivaciones a la privada" que se han producido en la Ribera en los últimos tiempos. La concentración se ha llevado a cabo frente al centro de salud Alzira II, en la mañana de este lunes.

El colectivo, como ya hizo en su última manifestación, ha puesto el foco en la polémica destapada en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), al filtrarse un audio de un directivo en el que abogaba por incrementar las listas de espera para aumentar beneficios, para recordar que "las primeras víctimas de este negocio fueron los pacientes de la Ribera" y que todavía "sufren las consecuencias".

Al respecto, la portavoz de la plataforma, Àngels López, ha insistido en que el Hospital de la Ribera siempre ha sido "muy pequeño". "Con una cama por cada mil habitantes, cuando la media era de tres, se producían estancias más largas en Urgencias y se acortaban las hospitalizaciones. Y, pese a todo, la tasa de ocupación llegó a superar el 95 % en más una ocasión, toda una temeridad, cuando se recomienda el 75 u 80%, para atender posibles emergencias", ha expresado.

Del mismo modo, ha subrayado que, a pesar de que la gestión del Departamento de Salud de la Ribera retornó a la conselleria de Sanidad, "todavía se beneficia a la privada" debido al "aumento preocupante de las derivaciones". "Todos conocemos a alguien de nuestro entorno que ha recibido la llamada en la que le dicen que la lista de espera es muy larga y que si quiere operarse más pronto puede acudir a un hospital privado", ha añadido, para concluir: "La privatización de la sanidad solo le es rentable a las empresas que hacen negocio y nunca será de utilidad para la ciudadanía, porque se priorizan los beneficios económicos. Necesitamos una sanidad pública de calidad, centrada en la atención de calidad a las personas, de gestión transparente y con suficiente personal".