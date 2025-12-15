Sueca instaura un plan pionero en Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana

Sueca analiza la implantación del I Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales, un instrumento dinámico de referencia que fija las líneas estratégicas, los fines y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales en el ámbito municipal con el fin de conseguir la máxima eficacia y eficiencia en su funcionamiento..

“Después de más de dos años desde su aprobación, era necesario sentarse y reflexionar, y así lo hemos hecho. De nuevo, el equipo de Atención Primaria de Servicios Sociales, junto con la Universitat de València, continúa trabajando para formar parte de un sistema que pretende dejar atrás la consideración de los Servicios Sociales como un sistema meramente asistencialista y, así, caminar hacia unos Servicios Sociales donde la intervención y el apoyo a la autonomía de las personas sean el punto fuerte”, ha señalado el alcalde, Julián Sáez, quien añade que la reunión sirve para hacer un análisis “del punto en el que nos encontramos y de las necesidades a las que nos enfrentamos para conseguir los objetivos propuestos”.

Por su parte, el director general de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Innovación y Calidad (IVAFIQ), José Vicente Anaya, ha elogiado el trabajo desarrollado en Sueca, “un municipio pionero en este sentido, al no existir muchos en toda la Comunitat Valenciana que tengan el Plan Estratégico tan avanzado como se tiene aquí, y sobre todo muy pocos están haciendo ya la revisión como ocurre aquí”. Para Anaya esta situación constituye un “hito importante para los Servicios Sociales”, los cuales, defiende, “se deben poner en valor desde los ayuntamientos, como ha hecho Sueca, al ser considerados la hermana pequeña de la administración, cuando constituyen servicios tan esenciales como la sanidad o la educación”.

La concejal de Acción Social, Sari Sáez, ha explicado que la elaboración del I Plan Estratégico Zonal en Servicios Sociales se llevó a cabo en colaboración con la Universitat de València, con el correspondiente diagnóstico previo de la situación y con la participación de todos los agentes implicados: técnicos, políticos, tejido asociativo y empresarial, y diferentes áreas como educación y sanidad, entre otras. “Posteriormente, fue aprobado por el pleno del ayuntamiento y, con el esfuerzo de la Concejalía de Acción Social y el Equipo de Atención Primaria, se ha ido implantando y mejorando la nueva fórmula de funcionamiento, contribuyendo así a la nueva configuración de un sistema de calidad que considera prioritaria la atención integral centrada en la persona; la intervención comunitaria; la coordinación, tanto interna como externa, con todos los agentes implicados; y la participación de las personas usuarias”, ha indicado Sari Sáez, para quien todavía queda camino por recorrer.

El encuentro también ha contado con la presencia de la concejala de Sanidad y Promoción de la Salud, Carolina Torres; la edil de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito; personal técnico de los principales departamentos municipales implicados en el proyecto; representantes del tejido asociativo de la ciudad, de las áreas de salud y educación, así como el psicólogo y consultor de Recursos Humanos, Ángel Martínez, y los profesores de la Universitat de València, Rafael Fernández y Andrés Salas.