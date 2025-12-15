Torna «Per Nadal: el Comerç d’Alzira et porta a la Fira»
També el tradicional concurs d’aparadors nadalencs, que arriba a la seua 25a edició
Un any més, l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Comerç, ha impulsat la campanya “Per Nadal: el comerç d’Alzira et porta a la Fira”, amb l’objectiu d’unir el comerç local i la Fira de Nadal, creant sinergies entre tots dos sectors. La iniciativa vol posar el focus en les persones que visiten la ciutat i animar-les a realitzar les seues compres en els establiments locals, premiant així la confiança en el comerç de proximitat.
La Fira de Nadal d’Alzira és un dels principals actius de la ciutat durant les festes nadalenques i també un dels grans atractius de la comarca en estes dates tan assenyalades. Any rere any, la Fira atrau milers de visitants i contribueix a dinamitzar l’activitat social i econòmica del municipi.
La regidora de Comerç, Gemma Alós, ha destacat que “esta campanya és una manera directa d’agrair a la ciutadania i a les persones visitants que aposten pel comerç local, alhora que reforcem l’atractiu de la Fira de Nadal com a espai de convivència i d’oci per a totes les edats”.
Des de hui dilluns 15 de desembre totes les persones que compren en el comerç local d’Alzira poden entregar el seu tiquet de compra a IDEA i obtindre entrades per a la Fira de Nadal, fins a esgotar existències. Es podran aconseguir fins a quatre entrades, en funció de l’import de les compres realitzades, amb una compra mínima de 10 euros.
Segons Alós, “amb esta iniciativa aconseguim que una compra quotidiana es transforme en una experiència d’oci familiar, fomentant que la gent passe més temps a la ciutat i conega de prop tot el que ofereixen els nostres comerços”.
D’altra banda, el Nadal de 2025 estarà marcat també per una efemèride especial: el 25 aniversari del Concurs d’Escaparatisme d’Alzira. Al llarg de les seues 25 edicions han participat més de 1.700 comerços, convertint este certamen en un referent de creativitat i dinamització comercial. Durant les festes nadalenques, la ciutadania podrà visitar els aparadors dels 70 comerços participants, que amb esforç i il·lusió contribueixen a crear un ambient nadalenc als carrers de la ciutat.
La dotació del concurs ascendeix a prop de 3.000 euros, repartits en 12 premis, entre els quals s’inclouen dos premis de votació popular a través de les xarxes socials. “El concurs d’escaparatisme és un reconeixement al talent, a la dedicació i a la capacitat d’innovació del nostre comerç local, que és un dels motors fonamentals de l’economia d’Alzira”, ha assenyalat la regidora.
Gemma Alós ha volgut remarcar també la importància del comerç de proximitat en la vida quotidiana de la ciutat. “Parlar de comerç local és parlar de barris vius, de carrers segurs, de sostenibilitat i de cohesió social. Els nostres comerços fomenten la compra de producte de proximitat, ajuden a reduir la petjada de carboni i són un punt de referència tant per a les persones majors com per als més menuts”, ha conclòs.
Amb estes iniciatives, l’Ajuntament d’Alzira reforça el seu compromís amb l’activisme comercial i amb un model de ciutat més humana, sostenible i arrelada al territori.
