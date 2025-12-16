La Barraca proyecta seis actuaciones verdes para compensar las emisiones de catorce obras civiles

El Ayuntamiento de la Barraca d'Aigües contempla la renaturalización de sies espacios para compensar las emisiones de CO2 que provocarán catorce obras ya en ejecución o proyectadas de cara a los próximos cuatro años.

El consistorio ha presentado, recientemente, un estudio de cuantificación de emisiones elaborado por la Universitat Politècnica de València. En él, se calculó que intervenciones como las mejoras de seguridad vial en la CV-50, las obras en el golegio Santa Maria d'Aigües Vives o la construcción de un nuevo almacén, entre otras actuaciones, tiene un impacto medioambiental equivalente a la emsisión de 3.300 toneladas de CO2.

Por ello, el consistorio, que este 2025 ha celebrado el vigesimo quinto aniversario de la creación de la entidad local menor, ha planeado una serie de actuaciones con las que paliar el efecto nocivo de estas obras. En concreto, ha detectado seis áreas a renaturalizar que considera "prioritarias": el huerto escolar del camino de l'Assagador, la zona del Carrascal, la zona verde de la Font de la Creueta, la zona de permabosque, el barranco de l'Estret y la ampliación de la depuradora.

"El proyecto de zona verde recreativa de la Font de la Creueta, con la plantación prevista de unos 300 árboles, permitiría compensar estas emisiones en un plazo de unos 150 años en un escenario optimista, o hasta 600 años si las condiciones futuras dificultan una compensación óptima. En un contexto de emergencia climática, este plazo resulta excesivo", explica el ayuntamiento, que insiste en la necesidadad de reducir las emisiones.