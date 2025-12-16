La campaña de la aceituna deja en la Ribera la segunda cosecha más alta en décadas

La Almazara Molino del Motrotón, que agrupa a productores de Turís, Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Llombai y Yátova, cerró la semana pasada una campaña de la aceituna histórica a pesar de que las crecidas de los ríos Magro y Buñol redujeron el año pasado la superficie de cultivo al arrasar por completo algunos campos en las inundaciones del fatídico 29 de octubre. Una producción de casi tres millones de kilos de aceitunas representa el segundo volumen más alto desde la constitución de esta cooperativa de segundo grado allá por el año 1991, destaca el gerente de la cooperativa, Alberto Giménez. La campaña 2015/16 marcó el récord de producción con 3,2 millones de kilos, que se tradujeron en más de medio millón de litros de aceite.

El gerente de la cooperativa analiza con el olfato una muestra de aceite. / Levante-EMV

El nuevo registro histórico se produce tras un año en que los productores de aceituna de la Ribera Alta habían tocado fondo con una merma del 90 % que redujo la cosecha a un mínimo histórico de 170.000 kilos tras dos años de sequía. Este dato negativo ha jugado con el tiempo a favor ya que los árboles se encontraban descansados. Las intensas precipitaciones de la dana y otras posteriores han contribuido a una gran floración y que la fruta también cuajara de forma adecuada. “Los árboles tenían todas las reservas y las han utilizado”, apostilla Giménez, mientras comenta que estos casi tres millones de kilos se traducirán en unos 400.000 litros de aceite.

Instalaciones de la almazara durante el proceso de producción del aceite. / Levante-EMV

Giménez no duda en señalar que de haber sumado la producción de los campos arrasados por la dana y de otros a los que no se ha podido acceder por el mal estado de los caminos, se hubiera superado con toda probabilidad los tres millones de kilos.

“La calidad de la aceituna es excelente, pero los rendimientos son bajos porque la aceituna lleva mucha agua. Llovieron casi 300 litros por metro cuadrado antes de la campaña y la aceituna se hinchó, de ahí que el rendimiento medio calculo que estará en un 14 %”, explica el gerente de la almazara.

La cosecha se adelanta

La campaña arrancó oficialmente el 20 de octubre y se ha cerrado esta semana pasada, lo que supone adelantar la finalización prácticamente veinte días a lo que solía ser habitual. “Antes terminábamos en enero, pero las temperaturas hacen que se adelante la cosecha. Por la calidad preferimos que entre la aceituna más temprano que más tarde para conseguir todos los aromas que busca el virgen extra, ya que toda la producción que esta cooperativa es de la máxima categoría”, expone.

Por las características de la almazara, que funciona como cooperativa, un 80% del aceite que se produce se lo queda el socio que aporta su cosecha, mientras que el resto se comercializa en el mercado nacional y europeo, con Holanda como principal destino, si bien al almazara trata de abrirse un hueco en Francia.

Sobre los precios, Giménez señala que suelen verse a finales de año o principios del siguiente, aunque augura que se mantendrán como los del año pasado. “En la Comunitat Valenciana ha habido bastante cosecha y la perspectiva no es que suba”, augura.