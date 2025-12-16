Carlet prepara turrones saludables para disfrutar de unas fiestas sin excesos

Llega la Navidad y, con ella, los excesos. Turrones, mantecados, polvorones, roscón de Reyes... Los dulces llenan nuestras mesas y, con ellos, sumamos algún kilo más de felicidad a nuestro cuerpo. Para evitar esa sobrecarga, 45 vecinos de Carlet participaron ayer en un taller para elaborar turrones saludables.

Los participantes pudieron aprender recetas nutritivas y llenas de sabor, con propuestas sencillas para disfrutar sin excesos y cuidar la salud. La actividad, que contó con tres sesiones, tuvo una gran acogida entre los vecinos. Grandes y pequeños se pudieron llevar a casa algunos de los turrones elaborados con ingredientes de proximidad, naturales y accesibles. Además, exploraron alternativas al azúcar y a las grasas procesadas.