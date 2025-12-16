Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlet prepara turrones saludables para disfrutar de unas fiestas sin excesos

Los vecinos y vecinas participaron en un taller para aprender a elaborar estos dulces navideños

Dos participantes durante el taller.

Dos participantes durante el taller. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

Llega la Navidad y, con ella, los excesos. Turrones, mantecados, polvorones, roscón de Reyes... Los dulces llenan nuestras mesas y, con ellos, sumamos algún kilo más de felicidad a nuestro cuerpo. Para evitar esa sobrecarga, 45 vecinos de Carlet participaron ayer en un taller para elaborar turrones saludables.

Los participantes pudieron aprender recetas nutritivas y llenas de sabor, con propuestas sencillas para disfrutar sin excesos y cuidar la salud. La actividad, que contó con tres sesiones, tuvo una gran acogida entre los vecinos. Grandes y pequeños se pudieron llevar a casa algunos de los turrones elaborados con ingredientes de proximidad, naturales y accesibles. Además, exploraron alternativas al azúcar y a las grasas procesadas.

TEMAS

