Vaivén
Carlet prepara turrones saludables para disfrutar de unas fiestas sin excesos
Los vecinos y vecinas participaron en un taller para aprender a elaborar estos dulces navideños
Llega la Navidad y, con ella, los excesos. Turrones, mantecados, polvorones, roscón de Reyes... Los dulces llenan nuestras mesas y, con ellos, sumamos algún kilo más de felicidad a nuestro cuerpo. Para evitar esa sobrecarga, 45 vecinos de Carlet participaron ayer en un taller para elaborar turrones saludables.
Los participantes pudieron aprender recetas nutritivas y llenas de sabor, con propuestas sencillas para disfrutar sin excesos y cuidar la salud. La actividad, que contó con tres sesiones, tuvo una gran acogida entre los vecinos. Grandes y pequeños se pudieron llevar a casa algunos de los turrones elaborados con ingredientes de proximidad, naturales y accesibles. Además, exploraron alternativas al azúcar y a las grasas procesadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
- La Casella y la Barraca lideran los registros de lluvia en la Ribera
- Cullera limita las palomas urbanas en una norma pionera en la Ribera para proteger la colombicultura
- Tres detenidos en Cullera por vender droga y blanquear dinero mientras cobraban una prestación
- Acoso sexual en el PSPV de Almussafes: 'Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo
- Algemesí transformará la avenida del Raval en un parque inundable para paliar riadas
- El Hotel Reconquista cumple una década cerrado en Alzira sin alternativas a la vista
- La tierra sigue temblando en Cullera: Dos nuevos terremotos en apenas 6 horas