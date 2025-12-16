El Consorcio Ribera-Valldigna confía en desatascar en 2026 el anhelado vertedero

El Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna, que abarca a 51 municipios, prevé obtener durante el primer semestre de 2026 la Autorización Ambiental Integrada para poder instalar en Guadassuar el futuro vertedero comarcal. El ente, que ya ha presentado la documentación necesaria, espera que la Dirección General de la Generalitat Valenciana conceda esta resolución, que establece las condiciones y requisitos ambientales que la instalación debe cumplir para llevar a cabo su explotación, antes del verano.

El gerente del consorcio, Ángel Rodríguez, prevé que, una vez se obtenga este documento, el vertedero esté operativo en un año. El presidente de la entidad y alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, también confirmaba a Levante-EMV que esta instalación, que se ubicará en el sector Pla del Roser de esta localidad, estaría lista antes de que termine la legislatura.

"Estamos esperando la autorización ambiental para que se evalúen todos los aspectos de las instalaciones. Hay que tener en cuenta que debe pasar por todos los organismos competentes, por lo que lleva un tiempo", reconoce Rodríguez.

El gerente reivindica "la necesidad de esta instalación" y añade que "el área donde se plantea, a pesar de que al principio fue rechazada, es muy buena y está cerca de la planta". Rodríguez recuerda que, tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre, todos los residuos se tuvieron que transportar a cientos de kilómetros, por lo que, en sus palabras, "si hubiera estado este vertedero, se hubiera evitado el desplazamiento y tendríamos un lugar donde depositarlos". "Queremos el vertedero, pero esperamos no tener que gastarlo mucho. Siempre está la tranquilidad de saber que está ahí", insiste.

La construcción del vertedero pondría fin a una reivindicación que arrancó hace dos décadas. El proyecto se inició en 2006 tras la licitación del contrato que contemplaba el tratamiento de residuos y la construcción y explotación del vertedero.

Tras analizar varios emplazamientos, solo Guadassuar, que ya dispone de las plantas de selección y compostaje, y Tous mostraron su disposición a albergar el "microvertedero", que estaría muy alejado del proyecto que se gestó hace más de tres lustros, ya que se consiguió reducir prácticamente un 75 % la capacidad respecto a la instalación inicial. En la actualidad se contempla un espacio con capacidad para 500.000 m3 y una vida útil de veinte años cuando previamente se había concebido para que albergara más de dos millones de metros cúbicos en un período de doce años.

Tras varias catas, y bajo la supervisión del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se acordó que el mejor lugar para instalar el vertedero, que permitirá ahorrar más de 2,5 millones de euros al año que actualmente se destinan al transporte del rechazo a otras plantas situadas a cientos de kilómetros. era Guadassuar.