Los ediles de Almussafes seguirán en el PSOE pese al amago inicial de irse con Toni González al grupo mixto

Los concejales del grupo socialista de Almussafes no abandonarán las siglas del PSOE pese a un primer impulso de seguir los pasos de Toni González, aunque mantendrán su apoyo “sin fisuras” al alcalde, que ha solicitado la suspensión de militancia y se ha integrado en el grupo de no adscritos tras la denuncia por un presunto caso de acoso laboral y sexual de una trabajadora de la empresa pública municipal que también está afiliada al partido en la agrupación local y con la mantuvo un vínculo estrecho, según ha reconocido el entorno de la denunciante. González, número dos en la ejecutiva provincial, renunció el viernes a todos los cargos orgánicos -también era el secretario local-, pero a su vez ha dejado clara su intención de conservar la alcaldía, a pesar de que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, le ha reclamado el acta al conocerse las acusaciones.

El concejal Jaime Wic ha expresado su confianza en el alcalde. “Toni no ha hecho nada y nosotros tampoco, continuaremos en el partido y seguiremos trabajando junto a él las 24 horas del días porque la gestión del pueblo nos la encargaron los vecinos en las urnas”, ha manifestado el concejal Jaime Wic, que no oculta su malestar por algunas declaraciones de la dirección del PSPV que “amenazan” a los ediles con la expulsión si no acatan las directrices que imponga en la crisis abierta en el colectivo por unas acusaciones que González considera “falsas”.

“No creo que sea el momento de realizar ese tipo de declaraciones, tenemos una trayectoria y una experiencia para que nos amenacen así. Estamos dolidos y el cuerpo en situaciones así te pide muchas cosas, pero queremos tanto al partido que vamos a continuar”, ha incidido Wic, en declaraciones a Levante-EMV junto a la portavoz municipal, Davinia Calatayud y al también concejal Ramón Ribera.

Los integrantes del grupo municipal reconocen que la primera reacción ante el “cabreo” que generó la filtración de la denuncia contra el alcalde en los cauces internos del partido fue dejar el PSOE y pasar con él al grupo de no adscritos, popularmente conocido como grupo mixto, pero que fue el propio Toni González quien les pidió calma mientras arma su defensa y a la espera que se aclaren las acusaciones. Consideran que será ese el momento de tomar una decisión si la presión que pueda ejercer el partido no precipita antes otra salida.

La portavoz del grupo municipal, Davinia Calatayud, señala que, además de los concejales, “la militancia de Almussafes -la mayor agrupación de la provincia de Valencia- también está al cien por cien” con González y señala como ejemplo las decenas de afiliados que acudieron el viernes a expresar su apoyo cuando la ejecutiva se ofreció a explicar las informaciones aparecidas ese día. Los concejales señalan que incluso hubo militantes que plantearon la creación de un nuevo partido y realizar un trasvase en bloque, propuestas que se han paralizado a la espera de acontecimientos.

El PSPV ha solicitado a la dirección federal la constitución de una gestora en Almussafes, al quedar descabezada la dirección local.

El PSOE gobierna en Almussafes con mayoría absoluta. Cuenta con ocho concejales por los tres de Compromís y los del PP. Toni González, vinculado tradicionalmente al abalismo, ejerce como alcalde desde el año 2015.