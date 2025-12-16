Los pacientes de las ambulancia se mojan a la espera de un toldo en su acceso al Hospital de la Ribera

Los pacientes que acuden al Hospital de la Ribera en ambulancia quedan por momentos a la intemperie lo que implica, en días de lluvia como ayer, se expongan a mojarse o enfriamientos innecesario.

La sección sindical de CC OO ha denunciado que la solución es sencilla al pasar por la instalación de un toldo que proteja a usuarios y profesionales -no se trata del acceso de Urgencias- y que se viene reclamando desde el año 2023.

«La falta de esta estructura provoca que personas con movilidad reducida, en camilla o en silla de ruedas tengan que soportar las inclemencias meteorológicas en el momento de su acceso al centro sanitario», denuncia CC OO, que considera que trata de una cuestión «básica de dignidad y bienestar para los pacientes».

CC OO recuerda que la situación es repetitiva y se ha trasladado en diversas ocasiones la necesidad de instalar este toldo tanto a la dirección económica del hospital como a la gerencia. "Sin embargo, las peticiones no han obtenido una respuesta efectiva desde el año 2023", inciden.

"Gesto de empatía"

"Es una cuestión básica de dignidad y de bienestar para los pacientes; no estamos hablando de una gran inversión, sino de un gesto mínimo de empatía", señalan representantes de CC OO. A su juicio, la falta de actuación demuestra "desatención y una preocupante falta de cuidados ya que tanto pacientes, familiares como trabajadores corren un gran riesgo de accicente".

El sindicato señala que el problema afecta especialmente a personas dependinetes y a quienes acuden en ambulancia en situaciones de vulnerabilidad. "En días de lluvia intensa, las camillas deben detenerse unos segundos a la intemperie antes de entrar al centro, lo que expone a los pacientes a mojarse e incluso a enfriamientos inncesarios, a no ser que sus familiares los protejan".

CC OO señala que profesionales del servicio de emergencias también ha expresado su malestar. "Es incómodo para nosotros, pero sobre todo, injusto para los pacientes", comentan. El sindicato emplaza a la gerencia a "tomarse en serio" la instalación del toldo y señala que se trata de una mejora "sencilla, de bajo coste y con impacto directo en la calidad asistencial"-