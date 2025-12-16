Sanidad reconoce al servicio de Neurocirugía del Hospital de la Ribera como referente

La Conselleria de Sanidad ha designado al servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario de La Ribera como uno de los servicios de referencia del Sistema Valenciano de Salud, junto a otros siete centros de la Comunitat Valenciana.La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y enmarcada en el Decreto 121/2024 del Consell, reconoce la excelencia, productividad y calidad asistencial de esta unidad, especializada en patologías de alta complejidad del sistema nervioso central y periférico. Tal y como recoge el DOGV, la neurocirugía forma parte de la cartera de servicios de alta complejidad, caracterizada por la elevada dificultad técnica, el uso de tecnología avanzada y la necesidad de una amplia experiencia profesional.

La gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes, ha destacado que esta designación “supone un reconocimiento al esfuerzo de un equipo altamente especializado que aborda procesos clínicos de máxima complejidad”. El servicio de Neurocirugía cuenta con un equipo especializado formado por neurocirujanos, una rehabilitadora experta en columna y personal de enfermería quirúrgica altamente cualificado que realiza más de 500 intervenciones anuales.

La unidad es un referente en neurooncología, especialmente en tumores de la base del cráneo y adenomas hipofisarios, con una media entre 30-40 casos atendidos al año. Su eficacia se ve reforzada por un microscopio de última generación con tecnología fluorescente, que ha incrementado la tasa de extirpación completa hasta el 83 %, y por la angiografía fluoresceínica intraoperatoria, que mejora la seguridad en cirugías vasculares complejas.

Además, el servicio mantiene desde hace más de dos décadas un programa conjunto con Neurorradiología Intervencionista para el tratamiento integral de aneurismas y malformaciones vasculares, y es líder regional en cirugía mínimamente invasiva de columna, aplicando técnicas microquirúrgicas para abordar hernias discales, deformidades, tumores y patologías reumáticas.

El Hospital de la Ribera cuenta también con otras unidades de alta complejidad, como Cirugía Plástica y Reparadora, Oncología Radioterápica, Cirugía Torácica, Cirugía Maxilofacial y Cardiología Intervencionista.

El servicio de Neurocirugía del Hospital de la Ribera destaca asimismo por su proyección internacional y su vocación solidaria. A lo largo de los años, ha trabajado estrechamente con la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) para crear el mejor programa europeo de Neurocirugía Global.

Esta colaboración ha permitido organizar más de 50 cursos prácticos ("hands-on workshops") en su Laboratorio de Practica Quirúrgica, acoger a especialistas y residentes de sistemas sanitarios de bajos recursos en estancias formativas y participar activamente en las iniciativas impulsadas desde la Cátedra VIU-NED de Neurociencia Global y Cambio Social.

Esta dimensión filantrópica complementa la excelencia técnica del servicio y refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento y la cooperación sanitaria internacional.