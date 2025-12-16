Un total de 426 aspirantes se examinan para cubrir seis plazas de administrativo en Sueca

Un total de 428 personas aspirarán este sábado a la primera de las pruebas del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Sueca para cubrir 6 plazas de personal administrativo. Se trata del primero de los procesos abiertos por la Concejalía de Personal para “terminar con situaciones prolongadas de interinidad, tal como reza la ley, y conseguir así una mayor estabilidad y efectividad laboral”, según ha explicado la concejala del área, Noelia Benedito.

Desde el consistorio, como señala Benedito, "se está realizando un gran esfuerzo para sacar adelante, no solo este proceso sino también los necesarios para cubrir en propiedad, a medio plazo, trece plazas de agente de la Policía Local, seis plazas de auxiliar administrativo, una plaza de ingeniero técnico, una plaza de asesor jurídico y una plaza de técnico de administración general". En el caso de las ocho plazas de administrativo, que se inicia este fin de semana, se podrá optar a dos plazas por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, y a seis por turno libre, por el procedimiento de oposición, que es el que se inicia este sábado en los aularios del IES Joan Fuster.

Para Benedito, resulta “primordial” disponer de una plantilla estable y constante. Añade: “Hemos creído oportuno sacar estas plazas y cubrirlas con personal funcionario en base a procedimientos de oposición, tal como determina el Tribunal Supremo y el Constitucional, para garantizar el principio de igualdad en el acceso a la función pública».

La concejal de Personal no descarta que, a lo largo de 2026, se convoquen nuevos procesos selectivos para cubrir otras plazas dentro de la administración local, correspondiente a la oferta de empleo público de 2025, cuyos trámites están finalizando.