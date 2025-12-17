Un accidente en la A-7 en l’Alcúdia obliga a cortar los carriles derecho y central

Un accidente en la A-7 a la altura del término municipal de l'Alcúdia está provocando retenciones a lo largo de esta tarde. Los conductores que se dirijan hacia València habrán visto como la circulación se encuentra detenida o ralentizada por el incidente en el P.K.375. La situación está provocando durante la última media hora la entrada a la A-7 desde l'Alcúdia.

El incidente se ha producido sobre las 18:22 h de este miércoles y ha comportado que, según informa la Dirección General de Tráfico, se hayan tenido que cortar los carrilos derecho y central en hora punta.

