Alzira
Altres espais urbans que recorden al monarca
Al voltant del 750 aniversari de la mort de Jaume I (XI)
Aureliano J. Lairón Pla
Altres espais que evoquen en la ciutat la figura del monarca són un carrer, un centre educatiu i dos monuments.
El 25 d’octubre de 1877 l’Ajuntament d’Alzira va acordar donar el nom del rei a la via que per aquella època es va conformar juntament amb altres tres (que es denominarien Progrés, Cervantes i Sant Francesc) en una zona a l’eixample urbà, sobre el conegut popularment com “Hort de la Tita”, en els voltants dels carrers Albuixarres, Piletes i continuació del de la Rugla (Reis Catòlics). El carrer, llarg i estret, desmereix la figura del monarca per tot allò que va suposar per a la capital de la Ribera.
També l’1 de juliol de 1950 es va crear a la localitat un Centre d’Ensenyament Mitjà i Professional en la modalitat agrícola i ramadera que es va establir a l’antic col·legi dels Pares Escolapis. El 13 d’octubre de 1955 el claustre de professors del que per eixes dates es denominava Institut Laboral, va acordar proposar el nom de Jaume I per al centre. Poc després una resolució ministerial acceptava que el centre, que pocs anys després inaugurà les noves instal·lacions al carrer Gandia, es denominara “Rei en Jaume”.
A la plaça de Sant Judes Tadeu, a l’eixida de la població en direcció a Xàtiva, es va erigir pel municipi l’any 1955, sent alcalde Bernardo Andrés, un monument al monarca. L’escultura majestàtica del rei, de pedra, una miqueta desproporcionada, obra d’Enrique Casterà Masià va patir els avatars propis de sengles desplaçaments i així, en ser retirada del seu lloc primigeni, va presidir durant uns quants anys, el jardí arqueològic del centre de batxillerat que a la ciutat porta el nom del rei. L’abril de l’any 2000, sent alcalde Pedro Grande, va ser novament recuperada per a l’espai en què es va emplaçar al principi.
A la plaça de la Constitució, al costat del monument a la Carta Magna, front a Santa Caterina, després d’haver ocupat amb anterioritat dos llocs diferents a la plaça de Casassús, se situa el relleu en bronze d’Octavio Vicent Cortina, inaugurat el 18 de juliol de 1971, sent alcalde José Pellicer, que recorda els últims moments del rei a la vila poc abans de morir. El text, en castellà, redactat pel llavors croniste oficial de la ciutat, mossén Josep Maria Parra Ballester, diu així: “El Rey Don Jaime recibió el viático en Alcira poco antes de morir, vistiendo el hábito de San Bernardo y renunciando la corona en 27 de julio de 1276”. Un altre text, en la part posterior, sobre làpida, còpia un text del Llibre de la Saviesa: “Honrem als varon gloriosos...als governants en les seues facultats, als hòmens de valor gran...dotats de prudència”, al rei conqueridor que va ornar en vida “de singulars privilegis la nostra ciutat, tunc vila de Algezira, la perla plus fina de la sua corona. Volgué que ací sigueren los darrers dies de son viure mortal hon entregara la sua ànima a son Creador”.
