L'Alcúdia inicia las obras de reparación del alumbrado público casi 14 meses después de la riada

L’Alcúdia ha iniciado hoy las obras para reparar la red de alumbrado público afectado por la dana 415 días después del desbordamiento del río Magro, que provocó deficiencias en la iluminación en la mayor parte del término municipal e, incluso, dejó a oscuras algunas vías de la localidad. El consistorio ha realizado durante estos meses varios análisis exhaustivos en toda la red para conocer el alcance de los daños y, así, poder elaborar las memorias y documentación necesaria para ejecutar los trabajos.

Los operarios no solo trabajan en la reparación de la iluminación de algunas calles de la localidad, sino que durante estos días también llevarán a cabo la instalación de alumbrado provisional con energía solar para garantizar una iluminación inmediata en los tramos en los que desde el 29 de octubre de 2024 los vecinos no disponían de luz mientras se avanza en la reparación definitiva. Como ya informó la alcaldesa en funciones, Àngels Boix, «prácticamente todo el municipio está afectado», por lo que reivindicaba la necesidad de acometer estos trabajos para «que los vecinos se sientan seguros».

El ayuntamiento aprobó en el último pleno un contrato de emergencia para reparar estos daños y, a su vez, restablecer la luz con «la máxima rapidez y seguridad posibles», ya que los daños no solo son a nivel lumínico, sino que también existen cuadros eléctricos sin protección o puntos de suministro de luz, que actualmente están desprotegidos.

Los trabajos, que han sido costeados por el Gobierno de España, ascienden a 2,7 millones de euros y podrán demorarse durante varias semanas debido a la gran cantidad de daños existentes. De hecho, los costes, en un primer momento, se valoraban en cerca de 1,5 millones de euros, pero finalmente la cantidad de daños ha elevado el precio de la reparación.

Algunos vecinos y vecinas de calles afectadas por la falta de luz, como ya informó este diario, llevan alertando desde hace tiempo de la inseguridad y desprotección que sufrían al carecer de alumbrado público. Algunos de ellos habían decidido no salir a la calle durante ciertas horas de la noche, mientras que otros explicaban que debían desplazarse con linternas para poder ver la calle y evitar caídas.