La Bonoloto deja un agraciado de segunda categoría en Sueca

La fortuna vuelve a tener acento suecano. La Administración de Loterías número 2 de Sueca, conocida como “El Niño Jesús de Praga”, ha repartido un nuevo premio de la Bonoloto en el sorteo celebrado este martes 16 de diciembre, con un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más complementario) dotado con 46.651 euros. El premio ha sido validado en este establecimiento, que en los últimos meses se ha convertido en sinónimo de buena suerte en la Ribera Baixa.

Este nuevo premio llega apenas unos meses después de que la misma administración repartiera, el 26 de agosto, un importante premio de 1,35 millones de euros, un hito que marcó el verano en Sueca y que reforzó la fama del despacho.

El establecimiento está gestionado por Eugenio Marí Borràs, junto a sus hermanas Sales y Coral, una familia estrechamente vinculada al día a día del negocio y al trato cercano con la clientela. Eugenio ha valorado muy positivamente la repercusión de este nuevo premio, especialmente por el momento en el que se produce. “Estamos ya en la recta final de la campaña de la Lotería de Navidad y este tipo de noticias siempre animan mucho. Con este premio esperamos que aumenten las ventas en los próximos días”, ha señalado.

Más allá del aspecto comercial, Marí Borràs ha subrayado el componente humano que acompaña a cada premio. “Nuestro deseo más importante sería repartir muchos más premios entre nuestra clientela. Al final, lo más gratificante es compartir la ilusión con los vecinos y saber que, de alguna manera, contribuimos a alegrarles la vida”, ha afirmado.

La suma de premios repartidos en los últimos meses ha generado un notable movimiento en el establecimiento, especialmente en estas fechas previas al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.