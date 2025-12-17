Carcaixent registra un seísmo de 1,8 grados en la escala de Richter

Carcaixent ha registrado en la noche de este martes un pequeño seísmo de 1,8 grados en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y ha confirmado el ayuntamiento.

El movimiento sísmico se ha registrado a las 21:16 horas y también ha sido detectado por el sismógrafo instalado recientemente en el marco del Plan de Actuación Municipal ante Riesgos Sísmicos (PAMSIS), según ha informado el consistorio en las redes sociales. El ayuntamiento ha aclarado que se trata de un episodio leve, que en muchas ocasiones solo se pueden detectar con los sismógrafos, aunque que algunas personas pueden llegar a notarlo.

El testimonio de algún vecino en las propias redes sociales da cuenta de este hecho: "Ha sido como una explosioón o impacto fuerte seguido de una fuerte vibracion, a nosotros nos ha temblado toda la casa, un susto grande!".

No se han registrado daños ni incidencias.

El seísmo de anoche es el primero que registra Carcaixent en 2025, superior a 1,5 grados en la escala de Richter.

Por lo que respecta a la comarca, este año se han registrado ya 29 seísmos en a Ribera Alta y doce en la Riberaa Baixa. Destaca Sumacàrcer con seis pequeños terremotos; le siguen Antella con cinco, Tous con cuatro, Montserrat y Sellent con tres; Gavarda y Benimuslem con dos; y con uno Beneixida, Benifaió y Carcaixent.

En el caso de la Ribera Baixa, se han detectado movimientos sísmicos, además de los tres de la semana pasada frente a la costa de Cullera, en Almussafes (1 julio), Sueca (6 septiembre) y frente a la costa de El Perelló.

La provincia de Valencia lleva contabilizados 102 seísmos en lo que llevamos de año.