Un chubasco estático obliga a cortar accesos a los polígonos industriales de Sollana y Almussafes

Las lluvias están provocando varias incidencias a lo largo del día en distintos puntos de la Ribera. Un chubasco estático ha provocado durante las últimas horas que se corte el acceso a varias zonas industriales, como han informado los ayuntamientos a través de sus canales oficiales.

La Policía Local de Almussafes ha procedido al corte de la circulación en las áreas industriales de la localidad. Así, los agentes han cortado el paso en la rotonda de la avenida Foia y Montanyana y en el canal de Crespo, en el cruce con La Granja debido a las acumulaciones de agua. El consistorio ha habilitado vías alternativas para garantizar la circulación, aunque ha pedido a la población que extreme la precaución.

La localidad ya ha acumulado 82 litros por metro cuadrado en el núcleo urbano a lo largo del día y 89 litros en el polígono. En este último punto, se han registrado cerca de diez litros por metro cuadrado en diez minutos.

Benifaió también ha tenido que cortar el camino Alginet hacia el cementerio y el paso inferior de la A-7 en dirección Catadau debido a las fuertes lluvias. El Ayuntamiento de Sollana, por su parte, también se ha visto obligado a cortar el acceso de la carretera hasta el área industrial por la acumulación de agua durante las últimas horas. La pedanía de El Romaní ha registrado cerca de 70 litros por metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta amarilla por lluvias hasta las 23:59 h, por lo que las lluvias se pueden repetir a lo largo de la noche.

Lluvias durante la mañana

Las precipitaciones se han repetido a lo largo del día de manera intermitente en distintos puntos de la comarca. A lo largo de esta mañana, localidades como Sollana, Benifaió, Carcaixent o Alberic han tenido que cortar caminos para garantizar la seguridad de sus vecinos ante las acumulaciones de agua.

En el caso de Carcaixent, han llegado a caer alrededor de cuarenta litros por metro cuadrado entre las 13:00 y las 14:00 horas. El consistorio ha tenido que cortar varios caminos rurales y calles. Uno de los puntos más sensibles se ha ubicado en el instituto Arabista Ribera, concretamente en su salida sur, donde se han producido embalsamientos de agua importantes tanto por las propias precipitaciones como por las escorrentías que bajaban desde la montaña.