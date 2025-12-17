Cullera distribuirá 900 contenedores para implantar la recogida selectiva de basura orgánica

La ciudadanía de Cullera podrá reciclar por primera vez restos de materia orgánica. Con la puesta en marcha del nuevo servicio de recogida de residuos en el 2026, el ayuntamiento implantará como una de las novedades la recogida selectiva la fracción orgánica con la cual instalará 900 contenedores marrones en la vía pública repartidos por toda la ciudad.

Según ha indicado el alcalde Jordi Mayor, «por primera vez la ciudadanía de Cullera verá contenedores marrones en la calle para poder reciclar restos de comida, frutas, verduras y otros residuos biodegradables». «Es una novedad del nuevo servicio de residuos de nuestra ciudad, un sistema transformador que deja atrás el modelo de ‘usar y tirar’ para avanzar hacia una economía circular», indica. La recogida selectiva de orgánica es una obligación legal desde el 30 de junio de 2022 aunque solo una decena de los 51 municipios que forman parte del Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna ya han implantado el contenedor marrón. Los municipios tratan de acelerar esta recogida selectiva con campañas de información o la distribución del también conocido como quinto contenedor.

En el contenedor de la fracción orgánica se tienen que depositar los restos de comida, pieles y cortezas, espinas de pescado y huesos, restos de café e infusiones, así como papel y cartón ensuciados con alimentos, palillos de dientes o tapones de corcho. En ningún caso se tiene que echar papel ni cartón limpios, ni plásticos ni latas, botellas o tarros de cristal, ni cápsulas de café, ni excrementos de animales.

Esta medida permitirá separar los restos orgánicos del resto de residuos, un paso clave para avanzar hacia un modelo más sostenible, moderno y respetuoso en materia de gestión de residuos urbanos. Una fracción que representa una parte muy importante de la basura que se genera cada día en casa, y el ayuntamiento pide la colaboración ciudadana porque es un acción muy sencilla que no requiere grandes cambios en la rutina diaria, pero si que tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente.

Entre los beneficios se encuentran la reducción de la cantidad de residuos que acaban en vertederos, la transformación de los restos orgánicos en compost, cumplir con la normativa europea y estatal vigente, o mejorar los índice de reciclaje en la ciudad.

El Ayuntamiento de Cullera acompañará la implantación del nuevo servicio con campañas informativas para que toda la ciudadanía sepa cómo utilizar correctamente los nuevos contenedores y participe activamente en este cambio.