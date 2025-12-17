Los esfuerzos por eliminar enganches ilegales a la luz en Alberic chocan con su rápida reposición

Los esfuerzos de Iberdrola por eliminar los enganches ilegales a la red eléctrica que provocan sucesivos cortes de suministro en el barrio de la Troneta de Alberic tropiezan con un tiempo de reposición de estas mismas conexiones fraudulentas por parte de los defraudadores “bastante rápido” por lo que, según fuentes de la compañía, “apenas es apreciable el esfuerzo que conlleva el intento de normalizar la situación”. Iberdrola señala que se trata de una problemática social que conlleva un problema en la red eléctrica y defiende que, como empresa suministradora, está “continuamente realizando actuaciones para la reposición del servicio”, que consiste en la reparación de los elementos de las instalaciones dañados por el elevado número de fusibles fundidos y calentamientos por exceso de carga.

La compañía eléctrica ha querido explicar su actuación tras las críticas del alcalde de Alberic, Toño Carratalá, que lamentó la no asistencia de ningún representante de la empresa a la Junta Local de Seguridad convocada para abordar la problemática de la Troneta y los cortes de luz que afectan a todos los veicnos.

Saturación de transformadores

Ibedrola explica que las reiteradas incidencias que se está registrando en esta zona se deben al número de enganches directos (defraudación de fluido eléctrico) que, en gran medida, realizan un consumo muy superior al que podría corresponder a viviendas. “Se realizan intervenciones, con el apoyo de los correspondientes cuerpos de seguridad, para proceder a eliminar las conexiones ilegales y el cableado alternativo instalado para el fraude del suministro que en ocasiones llegan a saturar los diferentes centros de transformación de la zona”, explican fuentes de la compañía, que defienden que la prioridad de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, es “mantener un suministro de calidad para los clientes contratados y la seguridad de las instalaciones”. “En este sentido, es necesario seguir contando con la ayuda de las distintas administraciones ya que se trata de una problemática social que conlleva un problema en la red eléctrica, que requiere de la colaboración y coordinación de todas las instituciones”, agregan.

La empresa alerta de que las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un “elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas”, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios.

Sobre la no asistencia a la Junta de Seguridad, que ha criticado el alcalde de Alberic, la empresa explica que fue convocada de un día para otro y dado el nivel de la reunión quería enviar a un representante cualificado que no podía asistir ese día, aunque expone su interés en que “este tema se resuelva es máximo tanto por los problemas de seguridad que se producen como por las afecciones a los clientes que tienen debidamente contratado el suministro de energía eléctrica”.