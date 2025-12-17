Las fuerzas de seguridad reforzarán los controles contra los enganches ilegales en la Troneta de Alberic

Las fuerzas de seguridad reforzarán las acciones de control para combatir los enganches ilegales a la red eléctrica en el barrio de la Troneta de Alberic, que provocan repetidos cortes de fluido eléctrico que afectan a todos los residentes. Así se ha acordó en una Junta Local de Seguridad convocada con carácter extraordinario por el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, en la que el viernes participaron el subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, José Rodríguez, representantes del equipo de gobierno, así como los responsables de la Guardia Civi en esta demarcación, representantes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Alberic ha informado de que, a pesar de la invitación a Iberdrola para que participara en la reunión, la compañía no ha asistió. Toño Carratalá ha lamentado esta respuesta: “Nos han informado de que no tenían posibilidad de asistir y, desgraciadamente, esto evidencia la poca sensibilidad de la empresa con la situación. Hay que recordar que hay muchas vecinas y muchos vecinos que pagan religiosamente su factura de la luz y ven como se vulnera un derecho tan básico como el acceso a la electricidad por la cual están pagando. Desde el Ayuntamiento de Alberic no dejaremos de exigir la responsabilidad de la empresa con nuestras vecinas y vecinos y seguiremos llevando a cabo todas las acciones policiales que estén en nuestras manos", ha incidido el alcalde.

Las autoridades atribuyen los repetidos cortes de luz que sufre este sector de Alberic a los enganches ilegales que realizan algunas personas que, en ocasiones, se utilizan para alimentar plantaciones de marihuana. El subdelegado del Gobierno ha explicado que en la Junta Local de Seguridad se había abordado la problemática de este barrio, “en la cual intervienen diferentes factores. Por parte de la Subdelegación del Gobierno no cesaremos en el empeño de poner todos nuestros esfuerzos para conseguir una solución a este problema lo más pronto posible”.

El sargento primero y responsable del puesto de Alberic, Manuel Moreno, afirmaba que "vamos a implementar y mejorar el control operativo en la demarcación de Alberic en relación con el problema delincuencial de defraudaciones de fluido eléctrico y de cultivo de marihuana".

Carratalá reflexionaba al cierre de la Junta Local de Seguridad: "Nos encontramos ante una situación que únicamente puede acabarse con la predisposición de todas las partes implicadas. Por un lado, la acción judicial y policial tiene que permitirnos detectar y desmantelar las plantaciones para las que se efectúan estos enganches ilegales y, por otro lado, necesitamos que Iberdrola responda de sus obligaciones ante sus clientes, porque quienes cumple su contrato no puede pagar las consecuencias de los hechos de terceras personas".