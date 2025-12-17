La ilusión por la Lotería de Navidad crece en la Ribera con un 5 % más de ventas que hace un año

Los vecinos de la Ribera ultiman la adquisición de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Para los más rezagados, los números a elegir escasean. Sobre todo, si se tiene en cuenta que algunas administraciones estiman que las ventas han sido, para este año, mayores que en el anterior. Hasta un 5% más, según la información facilitada por los propios loteros, aunque la cifra puede variar durante los últimos días, tanto por las compras restantes como por las devoluciones de asociaciones culturales y festivas.

La tradición se mantiene y, en consecuencia, las ventas rara vez experimentan grandes variaciones entre un año y otro. Los clientes son, además, muy fieles a sus costumbres, ya sea a la hora de escoger una administración como de elegir un número concreto. "La gente nunca falla, todo el mundo compra Lotería de Navidad y el que lo hace, es raro que deje de hacerlo", explica Francisco Comes, propietario de la Administración de Lotería Número 3 de Alzira.

Comes prevé que, al cierre de la compaña, las cifras sean positivas. "Es cierto que, de normal, Loterías envía más décimos porque se espera que la venta crezca. Aún quedan algunas devoluciones y ventas de última hora, pero, posiblemente, estaremos entre un 5 o 6% más que el año pasado", aventura.

El efecto de la dana

En los municipios afectados por la dana, el nivel de ventas "se ha normalizado", explica Jesús Jiménez, de la Administración de Lotería Número 3 de Algemesí. "El año pasado vino mucha gente de fuera, tuvimos también las compras de los voluntarios y eso se nota al comparar", expone, para añadir acto seguido: "Pero, restado ese incremento extraordinario, puede que estemos por encima de otro año más normal".

En 2024, se quedaron si décimos y ni siquiera tuvieron que realizar devoluciones. Sin embargo, parte de aquel aumento se conserva. "Ha sido muy bonito ver cómo todavía se acuerdan de nosotros. Estos días, preparaba un envío para una persona de Almería que estuvo aquí ayudando y hay varios voluntarios que nos han vuelto a buscar", detalla.

Los números más buscados

Sobre manías y costumbres a la hora de elegir combinaciones, los responsables de varias administraciones consultadas coinciden en señalar que las terminaciones 5, 3 y 7 son, un año más, las primeras en agotarse. "La gente pregunta directamente por acabados en cinco. Si no hay, entonces pasa al tres o al siete", explica Carol Pedrós, una lotera de Cullera, que reconoce que estas preferencias se repiten campaña tras campaña. Sin embargo, Jiménez asegura que, entre sus clientes, no encuentra tantas "manías". "Puede venir alguien buscando algún número en concreto, pero si no lo encuentran compran cualquier otro. De hecho, es más normal que vengan pidiendo, directamente, 'el que toque'", expone.

El acabado en 5, el más premiado históricamente con el Gordo, mantiene su hegemonía también en la Ribera Baixa, donde muchos compradores aseguran "no creer en las casualidades" como comentaba Carmen Aguado una vecina de Algemesí que se encontraba comprando lotería en Cullera, "vine a dar un vistazo al apartamento que tenemos y he aprovechado para comprar lotería por si toca". A ello se suma una fuerte carga supersticiosa y emocional que, según los vendedores, pesa más que cualquier razonamiento matemático.

El número 00093, asociado al dorsal del piloto Marc Márquez, o combinaciones que remiten a fechas muy concretas de 2025, como el 28 de abril, día del apagón eléctrico que afectó a buena parte del país también figuran entre las opciones más buscadas. Entre los más populares aparecen, igualmente, el 21425, relacionado con el fallecimiento del Papa Francisco, o los números 08525 y 07925, que han ganado popularidad al conectar con fechas significativas del año deportivo o social.