Una nueva tromba de 40 litros en una hora obliga a cortar caminos en Carcaixent y Alberic

Ahora sí. Ahora no. Las lluvias intermitentes, aunque de gran intensidad en ciertos momentos, no han parado de ocasionar problemas en la Ribera durante toda la mañana del miércoles, obligando a cortar caminos en localidades como Sollana, Benifaió, Carcaixent o Alberic.

Como ya ha avanzado Levante-EMV, el observatorio meteorológico de Sollana-El Romaní, con un acumulado de 44,7 litros por metro cuadrado desde la medianoche, y el del CEIP Santa Bárbara de Benifaió, con 42,4 litros en el mismo período -ambas estaciones forman parte de la red de Avamet-, lideraban los registros de lluvia en la comarca hasta, aproximadamente, el mediodía.

Sin embargo, las trombas que han caído con una intensidad superior a la torrencial se han repetido en otros puntos de la comarca. En el caso de Carcaixent, han llegado a caer alrededor de cuarenta litros por metro cuadrado entre las 13:00 y las 14:00 horas.

Esta situación ha obligado a cortar varios caminos rurales y calles. Uno de los puntos más sensibles se ha ubicado en el instituto Arabista Ribera, concretamente en su salida sur. En este lugar, se han producido embalsamientos de agua importantes tanto por las propias precipitaciones como por las escorrentías que bajaban desde la montaña. Además, ha coincidido con la salida de los alumnos del centro, lo que ha representado un problema añadido.

Paso inferior cortado en Alberic. / Levante-EMV

Tanto las brigadas municipales, como los agentes de policía y voluntarios de Protección Civil se encontraban desplegados sobre el terreno para intentar facilitar la evacuación mediante la apertura del alcantarillado, ya que el ayuntamiento no había desactivado el Cecopal que se formó ante la situación de alerta roja decretada para el pasado domingo, aunque el nivel ha descendido hasta el color amarillo.

En Alberic, el consistorio también se ha visto obligado a cortar al tráfico en varios puntos de la ciudad. Es el caso del paso inferior de acceso al instituto y al cementerio, también a la Muntanyeta, debido a las importantes acumulaciones de agua.

Hasta las 16:00 horas, Carcaixent era el municipio de la Comunitat Valenciana en el que más ha llovido este miércoles, con casi setenta litros por metro cuadrado.