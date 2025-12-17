Opinió
Oblideu-se de l'aigua del Xúquer per a l'altiplà de Múrcia
Roger Pons Vidal
Les declaracions del president de la CHS (Confederació Hidrogràfica del Segura) alimentant la idea que la sobreexplotació dels aqüífers de l’altiplà murcià podrien solucionar-se amb l’ajuda del transvasament Xúquer-Vinalopó-Altiplà de Múrcia és un engany als ciutadans de la seua regió. Enlloc de dir-los la realitat, que estan utilitzant més aigua de la que es recull i se n’ha d’extraure menys, se n’ix amb fantasies. Està donant a entendre als regants d’aquella zona que el riu Xúquer té encara un cabal suficient per abastir el reg d'aquella zona, després de cobrir les seues assignacions actuals: regadiu de la Manxa Oriental i la Ribera del Xúquer, subministrament d’aigua de boca a l’àrea Metropolitana de València i la de Sagunt, i el transvasament Xúquer-Vinalopó amb un conveni a 10 anys, ampliable a 25. Quan en realitat el Xúquer és un riu sobreexplotat.
En el procés d’elaboració del vigent Pla Hidrològic del riu Xúquer (PHX), hem tingut la mateixa impressió que quan un jugador fa trampes en una partida de cartes, i el que les ha fet és la CHJ. Amb la finalitat de que hi haguera aigua sobrant en el PHX per a transvasar, es va reduir a una xifra ínfima, absurda i inútil el cabal ecològic que el riu Xúquer porta fins a la seua desembocadura. Només li han atribuït 0,5 m3/s, que és entre un 1% i un 2 % del cabal natural que duria per ací en estat natural. Tota l’aigua que passa d’este límit tan estricte se la considera erròniament, «aigües sobrants», i susceptibles de ser transvasades al Vinalopó. No es té en compte que el llac de l’Albufera té unes necessitats d’aigua que amb el reg a manta li arribaven i ara, amb la modernització, ja no li apleguen. És per això que l’Albufera prop del col·lapse l’hem vist mostrar-nos distintes cares de la seua desesperació. Farà una dècada pareixia tinta verda, després l’aigua es va tornar marró i enguany és va podrir la palla d’arròs i es tornà negra, provocant una mortaldat de peixos.
Els aqüífers de l’Altiplà murcià, Yecla, Jumilla... porten dècades suportant extraccions per damunt de la seua recàrrega natural i han arribat a una situació límit. Després de sobreexplotar els seus aqüífers, ara que volen? Volen assecar el riu Xúquer, com vol el lobby de l’aigua d’Alacant? Això no anem a consentir-ho. Cada territori ha de fer un ús de l’aigua ajustat a la seua disponibilitat hídrica. No es por transformar a regadiu tota la superfície si no tens prou aigua disponible i després demanar aigua a altres conques. Un vell refrany diu: «el que no guarda quan té, no menja quan vol».
