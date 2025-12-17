Sollana y Benifaió lideran los registros de unas lluvias que cortan caminos rurales en la Ribera

El observatorio meteorológico de Sollana-El Romaní, con un acumulado de 44,7 litros por metro cuadrado desde la medianoche, y el del CEIP Santa Bárbara de Benifaió, con 42,4 litros en el mismo período -ambas estaciones forman parte de la red de Avamet-, lideran los registros de lluvia en la Ribera, en una jornada en la que está activada la alerta amarilla y en la que las precipitaciones de las últimas horas han obligado a cortar algunos caminos rurales. No obstante, se han producido incidencias relevantes.

El Camí d'Alginet, cortado por la presencia de agua en el término de Benifaió. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Benifaió ha cerrado al tráfico esta madrugada el Camí Alginet y ha pedido a los conductores precaución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alginet, donde el acumulado desde la medianoche es de 31,8 l/m² (casi 34 litros en la urbanización Los Lagos) mantiene cerrado al tráfico el Camí de la Posteta, un camino que va desde la ronda hasta la zona rural y que cruzan dos barrancos, mientras que sí permite el acceso por el Camí de Benifaió y también por la Ronda. La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha comentado que se está realizando un seguimiento de los barrancos urbanos y se ha podido comprobar que los trabajos de limpieza que inició el ayuntamiento la semana pasada “se han notado una barbaridad” y han permitido que el agua fluya.

Camí de la Posteta cerrado por la Policía Loal de Alginet por seguridad. / Levante-EMV

El alcalde de Sollana, Vicent Codoñer, ha comentado que la única incidencia reseñable que dejan las lluvias es el corte temporal, una vez más, del camino que cruza el Barranc de la Foia. “El agua que baja del polígono Juan Carlos I siempre que llueve lo inunda, es un punto que tenemos hablado con el ministerio para que se solvente porque siempre que llueve hay problemaa. Lo demás ha funcionado con normalidad”, ha incidido Codoñer.