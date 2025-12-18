Agroseguro abona los primeros 5,3 millones a los productores de caqui afectados por el pedrisco

La compañía Agroseguro ha empezado este jueves a abonar las indemnizaciones a los productores valencianos de caqui por los siniestros registrados en la última campaña con un primer pago de 5,3 millones de euros, correspondientes mayoritariamente a daños provocados por las tormentas de pedrisco. El total final se elevará, previsiblemente, por encima de los ocho millones de euros.

Agroseguro ha destacado que reafirma así su compromiso de abonar las indemnizaciones en el menor plazo posible tras la evaluación definitiva de los siniestros, que se ha terminado hace escasos días.

Además, Agroseguro también continúa este jueves abonando indemnizaciones a productores de uva de mesa de la Comunidad Valenciana, y ya supera los 1,1 millones abonados en la actual campaña. La estimación final se situará en torno a los 2 millones.

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.