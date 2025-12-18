Alzira proclama a la patinadora Vicky Andrés y al tenista Adri Climent deportistas del año

Vicky Andrés Jofre y Adrián Climent Cardona han sido declarados mejores deportistas de 2025 de la capital de la Ribera Alta durante la décima Gala de l’Esport Alzireny. La alzireña es digna vencedora de dicho galardón tras el “temporadón” realizado y que acaba ahora con el año natural.

Vicky Andrés durante una competición. / Levante-EMV

Vicky Andrés recibía en enero la medalla del Comité Olímpico Español de manos del propio presidente, Alejandro Blanco, en la Gala del Patinaje que reúne a todas las modalidades de este deporte. Vicky finalizó número 1 en el ranking mundial en las modalidades de battle y classic de patinaje free style. Tras la disputa de la liga de clubes y las copas españolas en junio empezó la temporada internacional donde quedó segunda en classic en la Copa celebrada en Chuncheon (Corea del Sur). En Milán fue segunda y tercera en classic y battle. “Las copas internacionales son importantes para mejorar en el ranking, el cual es importante para las pruebas. En classic sales la última si eres la número 1 y en battle, en los grupos de las primeras rondas te enfrentas primero a las últimas clasificadas”.

Vicky Andrés, a la derecha, recibió en enero la medalla del Comité Olímpico Español. / Levante-EMV

La modalidad de classic consiste en hacer un baile de dos minutos con combinaciones técnicas y artísticas en tres filas de conos separados por 120, 80 y 50 cm. uno del otro. En battle se puntúa la técnica en tres rondas de treinta segundos en que se ha de eliminar a un o una rival.

La medalla de bronce obtenida en 2024 en los World Skate Games celebrados en Roma le dio el pasaporte para los Juegos Mundiales disputados en agosto en Chengdú (China). “Son los Juegos Olímpicos de deportes minoritarios como el nuestro, otros tipos de gimnasia diferentes a la rítmica o la artística, cheerleaders, socorrismo, orientación o softball –beisbol femenino”. En esta localidad de 21 millones de habitantes del centro de China logró el quinto puesto. “Me sentí como una atleta olímpica. Ojalá algún día nuestro deporte sea olímpico”.

Además, también participó en el campeonato de Europa en Agnani (Italia) donde logró sendos subcampeonatos más. “Recuerdo con mucho cariño este campeonato por el magnífico ambiente que hubo entre todos los componentes de la selección). Estos podios le dieron el pasaporte al Mundial que se ha celebrado a principios de mes en Singapur donde ha firmado un tercer puesto. “El bronce me deja un sabor agridulce porque llegué y estuve engripada durante la competición y sé que podría haber quedado aún mejor”, comentó la patinadora alzireña, que ahora se tomará unas merecidas vacaciones deportivas hasta que empiece la temporada en febrero. Mientras, seguirá haciendo prácticas en el colegio Alborxí durante el 3r curso de Magisterio de Primaria que está estudiando.

Adri Climent, subcampeón del torneo absoluto Jaguar. / Levante-EMV

Por su parte, Adri Climent ha logrado su primer torneo europeo de tenis, el ITF junior en Cluj Napoca, Rumanía. Además, ganó el J30 de Benidorm en dobles y el último torneo de la temporada, el ITF junior j30 de Villena que le hace estar ahora mismo el 1.000 junior del mundo. Climent viene además de ser subcampeón cadete del Mutua Madrid open en Bilbao, subcampeón del Rafa Nadal tour en Barcelona y de la Comunitat Valenciana. Ganó el Marca Jóvenes Promesas en Peñacañada y se clasificó para el máster del Mutua Madrid open sub 16 en la Caja Mágica. Posteriormente fue Campeón de España cadete por equipos con el Club de Tenis valencia, campeón del Rafa Nadal tour en Valencia y en Madrid lo que le permitió jugar el Másters en las instalaciones de Rafa Nadal en Manacor y quedó tercero.