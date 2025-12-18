Alzira viurà el Nadal a tots el barris de la ciutat
Este divendres es realitzarà la tradicional encesa l'arbre de la Plaça Major
Alzira es prepara per a viure el Nadal i ho fa amb una gran festa a la plaça Major. Serà demà divendres 19 de desembre a les 19:30 hores i està organitzat per la regidoria de Festes. Es realitzarà la tradicional encesa de l’arbre de Nadal de la plaça Major i s’inaugurarà el mercadet nadalenc. A més hi haurà una orquestra per a que tots els assistents puguen gaudir de bona música i espectacle en directe. També es podran fer fotografies amb els motius nadalencs que decoren la plaça i una anamorfosi de Victor Balaguer.
Enguany la programació a la plaça és molt variada. Hi haurà visita i arecollida de cartes del Pare Noel, bola de Nadal gegant per fer-se fotos, tallers per als més menuts, fira del llibre i moltes sorpreses més. La regidora de Festes, Gemma Alós ha explicat les novetats d’enguany: “Arriben estes festes i hem volgut fer un pas més perquè el Nadal no es quede només al centre de la ciutat, sinó que arribe a tots els barris d’Alzira, especialment als xiquets i xiquetes. Una de les principals novetats d’estes festes és la disseminació de les activitats nadalenques, amb la instal·lació del campament del Pare Noel i del campament Reial en diferents barris, perquè totes les famílies tinguen l’oportunitat de viure la màgia del Nadal prop de casa”.
Campament del Pare Noel i dels Reis d’Orient als barris
Una de les novetats per a estes festes serà la disseminació de la festa per barris. El campament del Pare Noel per poder fer entrega de la carta visitarà el parc Pere Crespí el dissabte 20 de 17.30 a 20.30 h. El diumenge 21 serà el torn de la plaça Elisa Ramírez de 17.30 a 20.30 h. La plaça de la Generalitat acollirà al Pare Noel el dilluns 22 de 17.30 a 20.30 h.
D’altra banda, el campament Reial visitarà amb els patges de ses Majestats el barri de les Barraques, serà el diumenge 28 de 17.30 a 20.30 h. El dilluns 29 els xiquets i xiquetes de la plaça Cartonatges podran visitar el campament de 17.30 a 20.30 h. L’última visita serà a l’Alquerieta el dimarts 30 de 17.30 a 20.30 h.
Campanades Infantils
La regidoria de Joventut també ha presentat la tercera edició de la festa de les campanades per als xiquets i xiquetes. La plaça Major serà de nou l’escenari on es podran donar cita els menuts i les seues famílies per acomiadar l’any 2025 i donar la benvinguda al 2026. Les activitats començaran a les 10:30 del matí fins les 13:30 de la vesprada. Hi haurà animació, personatges disfressats, tallers nadalencs, photocall nadalenc, confeti i neu artificial. Tot el necessari per gaudir d’una jornada festiva, nadalenca i en família. Les campanades seran a les 12 del migdia.
La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha destacat que, «estem molt contentes de poder celebrar per tercer any estes campanades infantils. Després de l’èxit dels dos últims anys, podem dir que esta iniciativa ja està consolidada dins del calendari nadalenc d’Alzira».
Cal recordar que es repartiran bossetes de 12 llepolies sense gluten que substituiran al tradicional raïm.
