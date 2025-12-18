Carcaixent frustra dos okupaciones seguidas al aplicar la nueva ordenanza

La ordenanza antiokupación de Carcaixent ha permitido al ayuntamiento frenar dos nuevos intentos de irrumpir en sendas viviendas en desuso de la ciudad en apenas quince días. En ambos casos, fue un aviso vecinal el que alertó a las autoridades y permitió resolver el problema en pocas horas, lo que implica haber evitado un posible problema de convivencia.

Según ha detallado la alcaldesa, Carolina Almiñana, las ocupaciones ilegales frustradas se registraron en las calles València y Santa Bárbara. En una de las viviendas, los inquilinos indeseados llegaron a adentrarse en el interior de la morada, aunque la policía actuó con rapidez tras dar la voz de alarma un vecino. Los agentes solicitaron el título de propiedad a los individuos y, al carecer de cualquier tipo de documentación legal que acreditase su residencia en el inmueble, forzaron su marcha. En el segundo de los intentos, ni siquiera consiguieron acceder a la casa y las autoridades frustraron la ocupación.

«Es cierto que la ordenanza no es infalible, siempre habría situaciones que se escapen de nuestras posibilidades, pero en aquellos casos que son muy evidentes ha demostrado su eficacia, hemos resulto ambos intentos de ocupación en un máximo de dos días», ha afirmado la alcaldesa al respecto.

Tanto en el caso de la vivienda de la calle Santa Bárbara como la ubicada en la calle València, el ayuntamiento, en virtud de la nueva ordenanza, ha procedido a tapiar sus accesos de forma subsidiaria para evitar que se replique el problema en el futuro. «Antes, para tapiar puertas o ventanas de una vivienda, tenías que pararte a buscar a sus propietarios, en ocasiones habían fallecido, no podías localizar o no existían herederos y para cumplir los plazos de los trámites se perdía mucho tiempo», ha recordado Almiñana, que ha añadido a continuación:«Ahora, cuando la policía recibe el aviso, se comprueba la información en el Catastro o en el departamento de Urbanismo y, como ya han pasado los dos meses que la norma daba a los propietarios de viviendas en desuso para impedir los accesos irregulares, ese mismo día o al siguiente ya podemos tapiar y se pasa la factura de la actuación a quien corresponda».

Ciudades pioneras

Carcaixent es, junto a Carlet, uno de los municipios de la comarca pionero en la creación y aplicación de una ordenanza específica para combatir la ocupación irregular de viviendas. Aunque, en ambos casos, los gobiernos locales han reconocido la dificultad legal para actuar en determinados casos, que requieren de un procedimiento judicial; también es cierto que la nueva norma ya ha demostrado su eficacia, bien a la hora de forzar a los propietarios a mantener unas mínimas condiciones de mantenimiento de las viviendas abandonadas o en desuso, bien en la capacidad que los ayuntamientos han encontrado, a través de estas ordenanzas, para darse una cobertura legal para dificultar el acceso a estas viviendas a través del tapiado de puertas y/o ventanas.