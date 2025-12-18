La Casella marca el segundo registro de lluvia más alto de la Comunitat Valenciana

La Casella ha cerrado el otoño climático, periodo comprendido durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, como el segundo punto de la Comunitat Valenciana en el que más ha llovido. El paraje alzireño alcanza dicha condición a pesar de que en noviembre se ha detectado un importante déficit pluviométrico.

Desde la instalación de un observatorio meteorológico en la Casella, los sucesivos informes y registros han situado esta estación entre las que más precipitaciones recibe a lo largo del año. Aunque ha atravesado, también, épocas de sequía, este otoño, el periodo de lluvias más importante, ha vuelto a situarse entre los puntos más húmedos de la geografía valenciana.

Según muestra el último informe elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología, el periodo otoñal ha sido húmedo o muy húmedo en el conjunto de la comarca. El acumulado trimestral más elevado se ha registrado en Barx, con 553 l/m2. También se han superado los quinientos en la Casella, con 541,1. El observatorio situado en la capital de la Ribera Alta ha marcado, por tanto, el segundo dato más alto de la Comunitat Valenciana. Por detrás aparecen: la Drova (496,3), Gandia (479,2), Xeresa (469,3), El Palmar (467,2), Barxeta (459), Islas Columbretes (458,6) y Miramar (444,4).

Durante dicho periodo, la Casella ha registrado un superávit pluviométrico del 80% con respecto al periodo de referencia climática (1991-2020), cuyo promedio se sitúa en los 300,8 litros por metro cuadrado. Otros lugares de la comarca también han registrado importantes anomalías positivas. En Turís ha sido del 72%, mientras que los puntos de medición de Carcaixent o Alginet han superado el 50%, por ejemplo. No ha sido, con todo, una tendencia generalizada. En Rafelguaraf, en cambio, se ha detectado un déficit del 6%.

El balance trimestral dibuja este escenario, aunque el mes de noviembre no ha sido especialmente húmedo. De hecho, el resumen climático específico de este mes deja en la Casella una anomalía negativa del 64%, al registrarse solo 35,5 litros por metro cuadrado. En dicho mes, otros municipios de la Ribera han anotado déficits que superan a los del paraje alzireño: Carcaixent (72%), la Pobla Llarga (83%), Sumacàrcer (79%), Montserrat (81%) o Polinyà de Xúquer (94%) son algunos ejemplos.

Temperaturas

El informe de Aemet también analiza las temperaturas, que han sido, en general, más elevadas que el promedio histórico. Las diferencias, no obstante, varían entre los distintos observatorios. La anomalía más pronunciada registrada en la Ribera durante el periodo otoñal se ha producido en Sumacàrcer, donde los termómetros se han situado 1,1 ºC por encima de lo que se considera habitual para dicha época del año. La media de este trimestre ha sido, en 2025, de 21 grados centígrados.

En el resto de municipios que forman parte de la red de observatorios de Aemet la anomalía térmica, aunque también ha sido positiva, se sitúa por debajo del grado de diferencia. En el caso de Montserrat, por ejemplo, ha sido de 0,9 ºC. En Turís, solo de 0,7 grados. Ha sido menor, incluso, en localidades como Carcaixent (0,4) o Alginet (0,3).