Los desperfectos en la Cadenera encienden el debate político en Carcaixent

En cuestión de semanas, el espacio multiusos La Cadenera de Carcaixent ha pasado de abrir sus puertas a la ciudadanía con actos multitudinarios, como la exaltación de las falleras mayores, a mostrar en su exterior múltiples deficiencias. Su estado ha encendido el debate político entre las fuerzas representadas en el ayuntamiento.

Los desperfectos son claramente visibles para cualquier viandante. Los coloridos vinilos que cubren la superficie de la estructura metálica se han despegado en distintos lugares. El espacio multiusos ofrece una imagen que se asemeja más a la de un edificio en el que el paso del tiempo ha hecho mella que no a un recinto inaugurado hace un par de meses.

Su situación ha desatado una discusión entre las distintas formaciones políticas municipales. Dos de los partidos en la oposición, PSPV y Units, lanzaron numerosas críticas ya antes incluso de la apertura del recinto, que se ha considerado una inversión muy elevada para tratarse de una instalación provisional. Y con su estreno y la aparición de desperfectos, ambos colectivos han reactivado sus reproches al gobierno municipal.

"Alertamos desde el primer momento de que se trataba de una solución improvisada, mal planificada y poco adecuada para cubrir las necesidades culturales y festivas del municipio", ha expresado la portavoz de los socialistas en el consistorio, Sara Diert.

El ejecutivo local, formado por un Partido Popular en minoría, ha reconocido la existencia de desperfectos en la instalación y ha explicado que ha cursado la reclamación pertinente a la empresa adjudicataria para que se resuelvan.

Mientras el PSPV ha cuestionado la utilidad del recinto multiusos, más allá de los problemas presentados, porque no lo considera el "espacio signo, seguro y pensado a largo plazo que merecen los vecinos y vecinas de Carcaixent, los populares han defendido que es una "suerte" que la ciudad "pueda disfrutar de este espacio", ya que "era un lugar necesario que debería haber estado hecho desde hace años".