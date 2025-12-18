Encalla el acuerdo de cesión del Hogar Parroquial a Fortaleny para crear un centro cultural municipal

El Ayuntamiento de Fortaleny ha lamentado la suspensión del preacuerdo alcanzado con el Arzobispado de Valencia para la reforma del Hogar Parroquial, que preveía la cesión del inmueble al consistorio durante 50 años para impulsar su rehabilitación para ponerlo a disposición de las asociaciones y colectivos locales.

La iniciativa perseguía convertir este espacio en un local "polivalente, accesible y útil" para toda la ciudadanía: personas jubiladas, amas de casa, juventud y el alumnado de la Escuela Pública de Fortaleny. El objetivo era ofrecer un espacio de reunión y dinamización que contribuyera al fomento de la participación social y cultural en el municipio, proporcionando un punto de encuentro para actividades comunitarias, formación y ocio.

El ayuntamiento ha detallado que el edificio "ha estado abandonado durante más de 30 años" y presenta problemas estructurales y de instalaciones que hacen imprescindible una actuación urgente para evitar su deterioro y garantizar la seguridad de los posibles usuarios. La intervención se consideraba vital para recuperar un patrimonio local que, hasta ahora, ha permanecido en desuso y, al mismo tiempo, ponerlo al servicio de la comunidad. El Ayuntamiento de Fortaleny iba a destinar una partida de 150.000 € para una primera intervención que ya no será posible.

Fuentes municipales explican que la Iglesia local, responsable del edificio, no disponía de los recursos suficientes para afrontar esta reforma, motivo por el cual el Ayuntamiento de Fortaleny se ofreció a liderar la actuación y garantizar su correcto mantenimiento una vez finalizados los trabajos.

No obstante, el ayuntamiento advierte de que "la presión ejercida por un grupo reducido de feligreses locales ha provocado la desestimación del acuerdo, dejando en suspenso la posibilidad de recuperar un espacio que podría haberse convertido en un punto de encuentro para diversas generaciones". El ayuntamiento "lamenta profundamente esta situación e insiste en la necesidad de diálogo y consenso para poder sacar adelante proyectos que beneficien a la mayoría de la ciudadanía, sin poner en riesgo el patrimonio local ni el desarrollo social de Fortaleny".