La Mancomunitat de la Ribera Alta apuesta por el turismo rural en Europa

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha participado en la reunión inicial del proyecto europeo Eu_VET_RDM4.0 (European VET Model for the Rural Destination Manager 4.0). El ente comarcal forma parte, junto con siete instituciones del continente, de esta iniciativa del programa ERASMUS+ de la Unión Europea, centrada en la formación y el turismo rural.

El proyecto nace con el objetivo de aumentar la competitividad de Europa como destino turístico mediante la creación de una vía común de profesionalización de la gestión de destinos rurales, basada en la integración innovadora de estrategias, métodos y herramientas digitales y sostenibles. Además, pretende mejorar las competencias de las empresas rurales a escala interna y mundial, y promover la adopción de procesos de gestión sostenibles y participativos, así como la valorización del patrimonio de la Unión Europea.

En ejecución desde noviembre de 2025 hasta abril de 2028, es decir, con una duración de 30 meses, Eu_VET_RDM4.0 basa su gestión en la cooperación internacional. Se incorporan procesos y vías de desarrollo de capacidades del programa de formación profesional 4.0, un modelo basado en las nuevas tecnologías, y se promueve un entorno digital innovador para la formación en gestión de destinos rurales.

La coordinadora del proyecto es la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa de Roma, Italia. También participan dos socios de Grecia, la Región de Epiro y la Universidad de Ioánina, y dos de Bulgaria, la asociación Bulgaria Training de Sofía y el Grupo de Acción Local de Pomorie, además de la Universidad de Niš, en Serbia. Por parte de España, además de la Mancomunidad de la Ribera Alta, participa el Instituto de Técnicas Educativas (ITE Network) de Las Rozas, Madrid.

Durante la primera reunión, cada socio realizó una presentación sobre su institución y se establecieron la metodología de implementación del proyecto, los objetivos y las actividades a llevar a cabo. Se abrió un debate entre las entidades y se distribuyó el trabajo correspondiente a cada una de ellas.

Como resultado de esta iniciativa, se prevé una mejora en las organizaciones de EFP (Educación y Formación Profesional, equivalente al término en inglés VET que forma parte del nombre del proyecto y significa Vocational Education and Training). Concretamente, se espera un aumento de la capacidad para diseñar sistemas de formación innovadores en el sector turístico, así como de las competencias digitales y sociales enfocadas a las redes rurales y las zonas de interior.