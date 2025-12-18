Parálisis total en el mercado de la vivienda de obra nueva en tres de cada cuatro pueblos de la Ribera

El mercado inmobiliario de la Ribera volvió a mejorar entre julio y septiembre los registros de operaciones del año anterior en el mismo período, aunque la tendencia creciente que ha llevado al sector a aproximarse a las cifras de la época del «boom» oculta una debilidad: es el segmento de la vivienda usada el que tira de la actividad con un 93,40 % de las transacciones formalizadas en el tercer trimestre.

Evolución del mercado de la vivienda en la Ribera por trimestres. / Levante-EMV

Los datos publicados esta semana por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible revelan que sólo cien de las 1.517 compraventas registradas en este período en la Ribera corresponden a viviendas de obra nueva y que solo tres municipios concentran el 78 % de esas operaciones. Por contra, 36 de los 45 municipios que conforman la comarca (76,5 %) no registran ninguna operación de estas características, es decir, todas las compraventas tienen por objeto viviendas de segunda mano mientras que el sector de nueva construcción atraviesa una parálisis total en este tramo del año.

La Ribera contabilizó entre julio y septiembre un total de 1.517 operaciones inmobiliarias, según la cifra provisional publicada por el ministerio, que representa un descenso del 10 % respecto del trimestre anterior, aunque es un 8,43 % más elevada que la registrada en el mismo período de 2024.

Alzira, la ciudad con más actividad

Alzira es la ciudad que mayor acitividad registró en este período con 220 transacciones, seguida por Cullera con 188 compraventas y Algemesí con 123. También superan la barrera de las cien operaciones Sueca y Carlet, en ambos casos con 108. Como contrapunto, Sant Joanet es el único pueblo de la comarca que no registró ninguna operación entre julio y septiembre, mientras que Benimuslem, Cotes y Gavarda únicamente contabilizan una transacción.

La vivienda de segunda mano domina en todos los municipios, hasta el punto que todas las operacines formalizadas en Algemesí se circunscriben a este segmento, mientras que 187 de las 188 contabilizadas en Cullera tienen por objeto vivienda usada. En Alzira, 211 de las 220 corresponden a este tipo de inmueble. Por otra parte, apenas un 2,3 % de las operaciones tienen por objeto vivienda protegida, apenas 35 de las 1.517.