Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rascacielos ValenciaLluvias ValenciaDonde ha llovido másTiempo hoyLotería navidad ManisesChernobil CampanarCarlos Alcaraz-FerreroChef José Andrés
instagramlinkedin

Primera Nacional

El Nou Bàsquet Alzira se lleva el derbi contra el Alginet (73-77) y el Sueca logra una contundente victoria (62-88)

El Gasexpress recibe el sábado al Escolapias SMA y los arroceros visitan al líder Dénia

Los jugadores del NB Alzira en el partido contra el Alginet.

Los jugadores del NB Alzira en el partido contra el Alginet. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

Los equipos ribereños de baloncesto de Primera Nacional consiguieron el máximo de victorias posibles esta jornada. El CB Sueca sorprendió con un contundente 62-88 a uno de los primeros clasificados, la Vila. El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira ganó al Proyme Alginet B el derbi pero por un ajustado 73-77.

Los alginetenses afrontaban el partido con un 0-9 en su clasificación, en la que son penúltimos. Sin embargo, con un gran inicio de partido, se pusieron 17-4 y acabaron el primer cuarto 27-19 en el electrónico. El exequipo del técnico alzireño David Folch salió “arrollando en ataque y nosotros defendimos mal. Aunque lo advertimos, tal vez nuestros jugadores se confiaron por la situación del rival en la tabla”. En el segundo cuarto, los alzireños reaccionaron con un 3-12 de parcial que situó el marcador en un mínimo 30-31 y aumentaron a 31-37 al descanso sin ningún triple en todo el cuarto.

El partido siguió siendo una continua goma en el marcador. Los alginetenses volvieron a ponerse por delante en el marcador gracias a dos triples de Álex Hervás (50-47). El Gasexpress apretó el acelerador para volver a coger ventaja con un último triple de Will (53-56). Con otra buena racha de Iván Lerín, Will y Vincent estiraron la diferencia a nueve tantos, 60-69 que con triples y tiros de dos de Álvaro Vallés, MMC e Iker Parra dejaron el margen en solo dos unidades. A 16” para el final, Lerín acertó los dos tiros libres y el conjunto alzireño defendió bien el último ataque local.

El sábado a las 18 h. el Gasexpress recibirá al Escolapias SMA, un equipo recién ascendido “con un juego dinámico y colectivo que se reparten los puntos y defienden abiertos sin gente alta”, definió Folch. Por su parte, el Proyme Alginet B visitará al 2º clasificado, el Calp.

Los jugadores del Sueca celebran la victoria en el último partido.

Los jugadores del Sueca celebran la victoria en el último partido. / Levante-EMV

El CB Sueca visitará al líder, el Dénia, después de la gran victoria obtenida el sábado en la Vila. En los primeros minutos hubo alternancias en el marcador hasta que los puntos de Peris, Adrià y Doblado permitieron tomar una ventaja de 20-28 que acabó en 23-30 al término del primer cuarto. En el segundo, los suecanos dieron el impulso definitivo con un 13-24 que les daba ya una ventaja de 18 puntos que fueron aumentando hasta los 26 definitivos, 62-88.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Casella y la Barraca lideran los registros de lluvia en la Ribera
  2. Acoso sexual en el PSPV de Almussafes: 'Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo
  3. El Hotel Reconquista cumple una década cerrado en Alzira sin alternativas a la vista
  4. Una nueva tromba de 40 litros en una hora obliga a cortar caminos en Carcaixent y Alberic
  5. Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
  6. El alcalde de Almussafes acusado de acoso: 'Me están haciendo otro Jorge Rodríguez por intereses orgánicos
  7. Un accidente en la A-7 en l’Alcúdia obliga a cortar los carriles derecho y central
  8. Alzira activa en once meses cien órdenes para limpiar campos abandonados

Agroseguro abona los primeros 5,3 millones a los productores de caqui afectados por el pedrisco

Agroseguro abona los primeros 5,3 millones a los productores de caqui afectados por el pedrisco

Paràlisi total en el mercat de la vivenda d’obra nova en tres de cada quatre pobles de la Ribera

Paràlisi total en el mercat de la vivenda d’obra nova en tres de cada quatre pobles de la Ribera

El Nou Bàsquet Alzira se lleva el derbi contra el Alginet (73-77) y el Sueca logra una contundente victoria (62-88)

El Nou Bàsquet Alzira se lleva el derbi contra el Alginet (73-77) y el Sueca logra una contundente victoria (62-88)

El refugio de animales redobla los controles para las acogidas de la Navidad: "Si nos dicen que es para un regalo, directamente decimos que no"

Relevo en la presidencia de la cofradía de la Virgen del Lluch de Alzira ocho años después

Relevo en la presidencia de la cofradía de la Virgen del Lluch de Alzira ocho años después

Alzira proclama a la patinadora Vicky Andrés y al tenista Adri Climent deportistas del año

Alzira proclama a la patinadora Vicky Andrés y al tenista Adri Climent deportistas del año

Parálisis total en el mercado de la vivienda de obra nueva en tres de cada cuatro pueblos de la Ribera

Parálisis total en el mercado de la vivienda de obra nueva en tres de cada cuatro pueblos de la Ribera

Las agresiones sexuales a tres menores se saldan con solo dos años de cárcel y una multa

Las agresiones sexuales a tres menores se saldan con solo dos años de cárcel y una multa
Tracking Pixel Contents