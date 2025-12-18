El Nou Bàsquet Alzira se lleva el derbi contra el Alginet (73-77) y el Sueca logra una contundente victoria (62-88)

Los equipos ribereños de baloncesto de Primera Nacional consiguieron el máximo de victorias posibles esta jornada. El CB Sueca sorprendió con un contundente 62-88 a uno de los primeros clasificados, la Vila. El Gasexpress Nou Bàsquet Alzira ganó al Proyme Alginet B el derbi pero por un ajustado 73-77.

Los alginetenses afrontaban el partido con un 0-9 en su clasificación, en la que son penúltimos. Sin embargo, con un gran inicio de partido, se pusieron 17-4 y acabaron el primer cuarto 27-19 en el electrónico. El exequipo del técnico alzireño David Folch salió “arrollando en ataque y nosotros defendimos mal. Aunque lo advertimos, tal vez nuestros jugadores se confiaron por la situación del rival en la tabla”. En el segundo cuarto, los alzireños reaccionaron con un 3-12 de parcial que situó el marcador en un mínimo 30-31 y aumentaron a 31-37 al descanso sin ningún triple en todo el cuarto.

El partido siguió siendo una continua goma en el marcador. Los alginetenses volvieron a ponerse por delante en el marcador gracias a dos triples de Álex Hervás (50-47). El Gasexpress apretó el acelerador para volver a coger ventaja con un último triple de Will (53-56). Con otra buena racha de Iván Lerín, Will y Vincent estiraron la diferencia a nueve tantos, 60-69 que con triples y tiros de dos de Álvaro Vallés, MMC e Iker Parra dejaron el margen en solo dos unidades. A 16” para el final, Lerín acertó los dos tiros libres y el conjunto alzireño defendió bien el último ataque local.

El sábado a las 18 h. el Gasexpress recibirá al Escolapias SMA, un equipo recién ascendido “con un juego dinámico y colectivo que se reparten los puntos y defienden abiertos sin gente alta”, definió Folch. Por su parte, el Proyme Alginet B visitará al 2º clasificado, el Calp.

Los jugadores del Sueca celebran la victoria en el último partido. / Levante-EMV

El CB Sueca visitará al líder, el Dénia, después de la gran victoria obtenida el sábado en la Vila. En los primeros minutos hubo alternancias en el marcador hasta que los puntos de Peris, Adrià y Doblado permitieron tomar una ventaja de 20-28 que acabó en 23-30 al término del primer cuarto. En el segundo, los suecanos dieron el impulso definitivo con un 13-24 que les daba ya una ventaja de 18 puntos que fueron aumentando hasta los 26 definitivos, 62-88.