Relevo en la presidencia de la cofradía de la Virgen del Lluch de Alzira ocho años después

La asamblea general de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lluch de Alzira ha formalizado este miércoles el relevo en la presidencia. Javier Andújar y Cristina Aliques, que han estado al frente de la entidad durante los últimos ocho años, dos mandatos completos, ceden el testigo a Vicente José Moreno Moreno e Inmaculada Enguix Ramón,

Vicente Moreno era el único aspirante que se había postulado para el cargo con la presentación de su candidatura a la secretaria de la cofradía, Cristina Pérez, y fue elegido por aclamación. Le acompañará su esposa como presidenta, siguiendo una larga tradición que recuerda que la entidad fue impulsada en sus orígenes por mujeres. Ambos ya formaban parte de la anterior directiva. La asamblea estuvo presidida por el consiliario de la cofradía, Raúl Furió.

Javier Andújar y Cristina Aliques se despiden tras un largo mandato que ha tenido como colofón la presentación en el santuario de uno de los ladrillos de la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, que un grupo de peregrinos de la cofradía recogió en la capital italiana el 22 de noviembre. El santuario de la patrona de Alzira es un templo agregado a esta basílica y la cofradía recibió la propuesta de poder contar con uno de los 2.000 ladrillos conmemorativos del jubileo si se recogía presencialmente en el acto que cerraba el año santo.

Detalle del ladrillo de la puerta santa numerado. / Levante-EMV

Los presidentes y un grupo de cofrades se desplazaron a Roma para participar en un acto que se celebra cada 25 años y, el pasado 7 de diciembre, en el transcurso de una misa, entregaron al santuario el ladrillo de la puerta santa, que lleva el escudo papal, con el oportuno certificado. Se trata del ladillo 1.950 de los 2.000 realizados para esta conmemoración y ha quedado expuesto en el santuario.