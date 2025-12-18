Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rascacielos ValenciaLluvias ValenciaDonde ha llovido másTiempo hoyLotería navidad ManisesChernobil CampanarCarlos Alcaraz-FerreroChef José Andrés
instagramlinkedin

Relevo en la presidencia de la cofradía de la Virgen del Lluch de Alzira ocho años después

Vicente Moreno e Inmaculada Enguix toman el testigo de Javier Andújar y Cristina Aliques

Vicente Moreno e Inmaculada Enguix, entre Cristina Aliques y Javier Andújar, a la izquierda, y Cristina Pérez, a la derecha.

Vicente Moreno e Inmaculada Enguix, entre Cristina Aliques y Javier Andújar, a la izquierda, y Cristina Pérez, a la derecha. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La asamblea general de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lluch de Alzira ha formalizado este miércoles el relevo en la presidencia. Javier Andújar y Cristina Aliques, que han estado al frente de la entidad durante los últimos ocho años, dos mandatos completos, ceden el testigo a Vicente José Moreno Moreno e Inmaculada Enguix Ramón,

Vicente Moreno era el único aspirante que se había postulado para el cargo con la presentación de su candidatura a la secretaria de la cofradía, Cristina Pérez, y fue elegido por aclamación. Le acompañará su esposa como presidenta, siguiendo una larga tradición que recuerda que la entidad fue impulsada en sus orígenes por mujeres. Ambos ya formaban parte de la anterior directiva. La asamblea estuvo presidida por el consiliario de la cofradía, Raúl Furió.

Javier Andújar y Cristina Aliques se despiden tras un largo mandato que ha tenido como colofón la presentación en el santuario de uno de los ladrillos de la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, que un grupo de peregrinos de la cofradía recogió en la capital italiana el 22 de noviembre. El santuario de la patrona de Alzira es un templo agregado a esta basílica y la cofradía recibió la propuesta de poder contar con uno de los 2.000 ladrillos conmemorativos del jubileo si se recogía presencialmente en el acto que cerraba el año santo.

Detalle del ladrillo de la puerta santa numerado.

Detalle del ladrillo de la puerta santa numerado. / Levante-EMV

Los presidentes y un grupo de cofrades se desplazaron a Roma para participar en un acto que se celebra cada 25 años y, el pasado 7 de diciembre, en el transcurso de una misa, entregaron al santuario el ladrillo de la puerta santa, que lleva el escudo papal, con el oportuno certificado. Se trata del ladillo 1.950 de los 2.000 realizados para esta conmemoración y ha quedado expuesto en el santuario.

Peregrinos que se desplazaron a Roma con la dama mayor, Marta Ferrer, y el consiliario, Raúl Furió, en el acto de entrega del ladrillo al santuario.

Peregrinos que se desplazaron a Roma con la dama mayor de la cofradía, Marta Ferrer, y el consiliario, Raúl Furió, en el acto de entrega del ladrillo al santuario. / Levante-EMV

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Casella y la Barraca lideran los registros de lluvia en la Ribera
  2. Acoso sexual en el PSPV de Almussafes: 'Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo
  3. El Hotel Reconquista cumple una década cerrado en Alzira sin alternativas a la vista
  4. Una nueva tromba de 40 litros en una hora obliga a cortar caminos en Carcaixent y Alberic
  5. Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
  6. El alcalde de Almussafes acusado de acoso: 'Me están haciendo otro Jorge Rodríguez por intereses orgánicos
  7. Un accidente en la A-7 en l’Alcúdia obliga a cortar los carriles derecho y central
  8. Alzira activa en once meses cien órdenes para limpiar campos abandonados

Agroseguro abona los primeros 5,3 millones a los productores de caqui afectados por el pedrisco

Agroseguro abona los primeros 5,3 millones a los productores de caqui afectados por el pedrisco

Paràlisi total en el mercat de la vivenda d’obra nova en tres de cada quatre pobles de la Ribera

Paràlisi total en el mercat de la vivenda d’obra nova en tres de cada quatre pobles de la Ribera

El Nou Bàsquet Alzira se lleva el derbi contra el Alginet (73-77) y el Sueca logra una contundente victoria (62-88)

El Nou Bàsquet Alzira se lleva el derbi contra el Alginet (73-77) y el Sueca logra una contundente victoria (62-88)

El refugio de animales redobla los controles para las acogidas de la Navidad: "Si nos dicen que es para un regalo, directamente decimos que no"

Relevo en la presidencia de la cofradía de la Virgen del Lluch de Alzira ocho años después

Relevo en la presidencia de la cofradía de la Virgen del Lluch de Alzira ocho años después

Alzira proclama a la patinadora Vicky Andrés y al tenista Adri Climent deportistas del año

Alzira proclama a la patinadora Vicky Andrés y al tenista Adri Climent deportistas del año

Parálisis total en el mercado de la vivienda de obra nueva en tres de cada cuatro pueblos de la Ribera

Parálisis total en el mercado de la vivienda de obra nueva en tres de cada cuatro pueblos de la Ribera

Las agresiones sexuales a tres menores se saldan con solo dos años de cárcel y una multa

Las agresiones sexuales a tres menores se saldan con solo dos años de cárcel y una multa
Tracking Pixel Contents