El refugio de animales redobla los controles para evitar que las adopciones de Navidad deriven en abandonos

Muchos niños y niñas incluirán este año en sus cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos la ilusión de tener un cachorro o un gatito en sus casas. Muchas familias acuden estos días a los refugios y centros de acogida para cumplir este deseo. Sin embargo, las protectoras refuerzan las medidas para evitar acogidas que lamentablemente, terminen, en unos meses, en abandonos.

"Si llegan y nos dicen que es un regalo para Navidad, directamente les decimos que no", señalan desde el Centro de Acogida de Animales gestionado por el Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor. Las personas que llegan estos días a las instalaciones situadas en Tavernes de la Valldigna con el objetivo de acoger a un animal deben responder a una serie de preguntas para evitar que los perros y los gatos se conviertan en un "juguete", que, con el paso del tiempo, terminen abandonando.

El personal de este refugio, que abrió sus puertas hace poco más de dos meses, realizan un cuestionario y una entrevista a las familias interesadas antes de dar el visto bueno a la adopción. Además, el refugio también realiza un seguimiento de los animales durante los primeros meses, por lo que solicita a las personas que han adoptado que les envíen vídeos o fotografías para conocer el estado del perro o del gato acogido. Por otra parte, recuerdan que los animales salen del recinto con chip, por lo que, en el caso de abandono, se podría encontrar rápidamente a los propietarios.

"Buscamos que las acogidas sean responsables para evitar que los animales regresen al refugio. Si dicen que es para un regalo les decimos que no. Si insisten y muestra interés, les pedimos que vuelvan después de Navidad para ver si siguen interesados. En la mayoría de casos, no suelen regresar", señalan desde el centro y, a su vez, animan a que todas las protectores refuercen estas medidas para evitar un mayor número de abandonos en los próximos meses.

Como ya informó Levante-EMV, la búsqueda de cachorros en Navidad, especialmente a través de Internet y distintas plataformas, se incrementa hasta un 28 %. Por ello, el Centro de Acogida de Animales solicita a las familias que lo piensen bien antes de llevarse a casa un animal porque es "una responsabilidad y necesita un cuidado y un cariño".

"Llegan animales, pero también salen"

El centro de acogida, que tuvo un coste de 1,47 millones de euros y gestiona los animales abandonados en los 61 municipios adheridos a este servicio, tiene capacidad para más de cien perros y otros cien gatos, lamenta que todavía "existen cifras elevadas de abandono". En sus palabras, "están llegando animales, pero también se van muchos". "Hay días que llegan diez y otros que no recogemos. Va variando por semanas", añaden.

Señalan que "las instalaciones tienen capacidad", aunque reconocen que "al principio hubo un poco de colapso porque llegaron muchos gatos". La instalación se complementará en los próximos meses con un segundo centro de acogida en l’Alcúdia, de forma que ambos se repartirán a los municipios usuarios en base a criterios de proximidad.