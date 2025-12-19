Alumnado del IES de Sollana retira más de 40 kilos de basura en el camino hasta el Portet de l’Albufera

Medio centenar de estudiantes de segundo de ESO de la Sección del Instituto Joan Fuster de Sollana han participado este jueves en una acción de concienciación medioambiental que ha conllevado la retirada de una docena de bolsas de residuos de los cuatro kilómetros de camino que separan el núcleo urbano y el Portet que tiene esta población de la Ribera Baixa en la zona meridional del lago de l’Albufera.

Acompañados por responsables de Aula Libera, asociación que a través de los centros educativos colabora en la ejecución de acciones medioambientales, los estudiantes han logrado retirar del entorno natural más de 40 kilos de residuos, de los cuales la mayoría de ellos, 32 kg, han sido envases y residuos plásticos ligeros, mientras que otros cuatro kilos eran residuos de vidrio, dos más de papeles y cartones y otros dos kilos de residuos de fracción resto.

El director del instituto, Juanma Díaz, ha destacado el valor pedagógico y social de esta iniciativa, enmarcada en la semana de proyectos que el centro impulsa anualmente “para abordar cuestiones de vital importancia para nuestro entorno” y ha puesto en valor "la implicación de nuestras alumnas y alumnos para convertir Sollana en epicentro de la sostenibilidad durante esta semana”.

“Es un orgullo inmenso para nuestro centro. Su conexión con nuestro entorno, con nuestro patrimonio natural y con los objetivos que marcarán un futuro mejor para nuestras generaciones y para las venideras hacen de esta semana de proyectos un éxito académico pero también un reflejo inmejorable de lo que nuestra gente más joven puede hacer por Sollana y por l’Albufera", ha añadido.

Entre las conclusiones destacadas por los alumnos destaca “la capacidad demostrada para mejorar nuestro pueblo con pequeñas acciones como esta”, mientras que el profesorado que les ha acompañado ha puesto el foco en “la implicación de los jóvenes, en la conexión que han vivido con la naturaleza, el aprendizaje sobre cómo reciclar los residuos generados y la consecución de objetivos a través del esfuerzo individual y cooperativo”.

Durante la semana de proyectos del instituto, los jóvenes de los cuatro niveles de ESO y los dos cursos de FPB han realizado diversas tareas relacionadas con la sostenibilidad, como la creación de rutas para poner en valor la flora, la fauna y el patrimonio del entorno natural de Sollana, otras rutas para mejorar el bienestar personal a través del ejercicio físico, actividades sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estudios sociológicos vinculados a la sostenibilidad en el municipio.