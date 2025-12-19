Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell colabora con Cullera para impulsar la promoción turística

Aportará 72.000 euros para potenciar la ciudad como destino cultural y vacacional

Una de las actuaciones en una edición del festival de Cullera.

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

El Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Cullera para la realización de acciones de marketing y promoción turística del municipio en 2025.

Mediante este acuerdo, Turisme Comunitat Valenciana aporta 72.000 euros para apoyar iniciativas dirigidas a potenciar la imagen turística de Cullera y consolidar su posicionamiento como destino cultural y vacacional.

Entre las actuaciones realizadas destaca la organización del festival ‘Òpera Air CullerArts’, un evento que en sus tres primeras ediciones ha logrado una notable acogida y ha contribuido a dinamizar el sector turístico local.

La cuarta edición del festival, celebrada el pasado mes de agosto, incluyó tres representaciones: ‘Aida’ en versión concierto, una ‘Gala Lírica’ y la zarzuela ‘La Leyenda del Beso’ también en versión concierto.

Este festival pretende consolidarse como una nueva oferta cultural que ofrece la ciudad a los y las turistas que visitan Cullera durante el verano, con el fin de atraer a aficionados y aficionadas de este género musical.

