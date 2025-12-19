El Consell colabora con Cullera para impulsar la promoción turística

El Consell ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Cullera para la realización de acciones de marketing y promoción turística del municipio en 2025.

Mediante este acuerdo, Turisme Comunitat Valenciana aporta 72.000 euros para apoyar iniciativas dirigidas a potenciar la imagen turística de Cullera y consolidar su posicionamiento como destino cultural y vacacional.

Entre las actuaciones realizadas destaca la organización del festival ‘Òpera Air CullerArts’, un evento que en sus tres primeras ediciones ha logrado una notable acogida y ha contribuido a dinamizar el sector turístico local.

La cuarta edición del festival, celebrada el pasado mes de agosto, incluyó tres representaciones: ‘Aida’ en versión concierto, una ‘Gala Lírica’ y la zarzuela ‘La Leyenda del Beso’ también en versión concierto.

Este festival pretende consolidarse como una nueva oferta cultural que ofrece la ciudad a los y las turistas que visitan Cullera durante el verano, con el fin de atraer a aficionados y aficionadas de este género musical.