Cullera pone fin a las constantes roturas de tuberías de agua en la zona del Faro

El Ayuntamiento de Cullera y la empresa mixta Aigües de Cullera ponen fin a las constantes roturas de las tuberías de suministro de agua que han afectado en los últimos años a las zonas del primer Collado, la rotonda del Dosel y la calle la Farola. El objetivo es mejorar la resiliencia de la red de abastecimiento para garantizar un suministro de agua más seguro y estable en la zona.

Durante los últimos años, la red arterial que provee el Faro Bajo ha experimentado un aumento en la frecuencia de roturas, concentradas especialmente en las zonas apuntadas, y que ha afectado a la calidad del servicio a los vecinos.

La actuación está diseñada fundamentalmente para los residentes de la zona, y permitirá principalmente minimizar las interrupciones y el tiempo de corte en caso de una futura avería en la red arterial principal. La obra consiste en una infraestructura hidráulica con una nueva interconexión entre Faro Alto-Faro Bajo, que incluye la instalación de una válvula reductora de presión.

Es decir, se garantiza un suministro alternativo con una interconexión entre sectores, puesto que, de forma puntual y en caso de necesidad, se podrá suministrar agua al Faro Bajo desde el depósito del Safi (Faro Alto) asegurando la continuidad del servicio. Una mejora clave para poder alcanzar la totalidad del Faro Bajo en situaciones de emergencia.

Posteriormente se llevará a cabo la obra de renovación del tramo de la tubería arterial que discurre por la calle La Farola, de forma que los vecinos de la parte baja del Faro de Cullera tengan un suministro de agua alternativo durante la ejecución de la obra, puesto que se renovará el tramo más vulnerable de la red de transporte de agua al faro. Una intervención de más envergadura y con más de 500 m de nueva cañería, que está previsto se ejecute durante el primer trimestre del año próximo y que tendrá una duración prevista de entre dos y tres meses.