La dana deja una factura diaria de 1,2 millones de euros en indemnizaciones

El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha gestionado un total de 44.926 solicitudes para indemnizar a los propietarios de viviendas, vehículos, comunidades de propietarios, almacenes, industrias y comercios de los 26 municipios de la Ribera afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024.

Casi catorce meses después de la histórica riada, el consorcio ha recibido un total de 47.236 solicitudes por parte de los afectados, de las cuales, según se recoge en el último informe publicado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa con fecha del 25 de noviembre, el 95,1 % ya se han abonado.

Los vecinos de los municipios afectados han recibido un total de 479,90 millones de euros. En otras palabras, la reconstrucción de inmuebles, comercios o vehiculos dañados supone un coste de 1,16 millones de euros al día desde que se produjo el desbordamiento del río Magro. A ello se deben sumar el coste de los daños en las infraestructuras públicas, la restitución de la red de alcantarillado o la reparación de caminos agrícolas, entre otros, cuyo coste, como ya informó este diario, ha sido asumido por el Gobierno de España.

Las viviendas y los vehículos concentran el mayor número de solicitudes en la Ribera. Sin embargo, la cantidad de pagos realizados varía dependiendo de la cantidad de daños en el municipio o el número de peticiones. Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, es la localidad con más solicitudes recibidas, es decir, un total de 20.387, de las cuales se han gestionado 20.112. El consorcio ha abonado 275,49 millones, lo que representa el 57,4 % del total. Se trata de la tercera localidad con mayor cantidad de solicitudes y, por consiguiente, con un mayor número de pagos en toda la provincia de Valencia, por detrás de Paiporta y Catarroja.

Guadassuar y l’Alcúdia son los otros dos municipios de la Ribera con mayor cantidad de daños por el lodo y el agua. En el primer caso, se han abonado 32,95 millones de euros, con un total de 3.414 solicitudes, mientras que el consorcio ha pagado 68,49 millones de euros en l’Alcúdia.

Daños en las viviendas

Muchos de los propietarios de estos inmuebles o negocios afectados han tenido que invertir sus ahorros para asumir las reparaciones ante la lentitud de los pagos para poder recuperar la normalidad más de 400 días después de la catástrofe.

El consorcio solo ha costeado las indemnizaciones para rehabilitar las viviendas en cinco de los 26 municipios de la Ribera incluidos en el informe. Concretamente, se han abonado las 66 casas de Benifaió y Corbera, las 128 de Alfarb, las 110 de Castelló y las 69 de Manuel. Se trata de los municipios con menor afección de la Ribera. En la mayoría de localidades restantes no se supera el centenar de solicitudes sin gestionar. Algemesí, por ejemplo, cuenta con 6.384 viviendas afectadas, de las que se han gestionado 6.291.

En el caso de los negocios afectados, el porcentaje también varía según el municipio, ya que no todos los propietarios han recibido ya las indemnizaciones. En este caso, la mitad de las localidades incluidas en el informe ya han conseguido reconstruir sus locales gracias a los pagos del consorcio. En este caso son Turís (52), Llombai (48), Alberic (32), Alzira (30), Polinyà (23), Cullera (21), Riola (20), Corbera (16), Benifaió (13), Alfarb (12), Manuel (11), Rafelguaraf (8) y la Pobla Llarga (7).

Por último, el consorcio ha gestionado todas las solicitudes relacionadas con vehículos afectados por la riada en nueve pueblos de la Ribera. Se trata de Riola (273), Cullera (140), Carcaixent (86), Polinyà (49), Corbera (49), Alfarb (40), la Pobla Llarga (20), Manuel (18) y Rafelguaraf (16).

En cuanto a los pagos totales del consorcio, también se encuentran en la lista Montserrat, con 21,3 millones de euros en pagos; Turís, con 14,08 millones de euros; Alzira, con 13,73 millones de euros; Montroi, 7,89 millones de euros; Catadau, con 6,45 millones de eurosk o Carlet, con 5,17 millones de euros.