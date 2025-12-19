La FP diseña su futuro en la Ribera para adaptar la oferta al territorio

El Consejo Territorial de Formación Profesional de la Ribera del Xúquer ha celebrado en Alzira un encuentro estratégico para avanzar en la implantación de la nueva FP Dual y adaptar la oferta formativa a las necesidades reales del territorio. La cita, impulsada por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, con la colaboración de la Fundación CaixaBank Dualiza y el Ayuntamiento de Alzira, estuvo marcada por una amplia representación institucional y comarcal, con la presencia activa de las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa.

Un momento de la jornada en el auditorio de la casa de la cultura de Alzira. / Levante-EMV

Más de 60 agentes del ámbito educativo, empresarial, sindical y social participaron en la jornada, que se desarrolló bajo el lema «Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio». Entre los asistentes se encontraban representantes de ayuntamientos, centros educativos, inspección educativa, orientadores profesionales, LABORA, pactos territoriales por el empleo, entidades sociales y agentes de desarrollo local, consolidando el foro como un espacio de diálogo clave para conectar formación, empleo y tejido productivo.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la colaboración entre ambas comarcas, puesta de manifiesto a través de la participación conjunta de las dos mancomunidades. Desde la Mancomunitat de la Ribera Baixa, su presidente, Rafa Gisbert, subrayó la importancia de poder formar parte de este tipo de foros compartidos. Según señaló, “es fundamental que las dos Riberas participemos juntas en espacios como este, donde podamos poner ideas en común y avanzar de manera coordinada en un proceso que afecta directamente al futuro laboral de nuestros jóvenes y al desarrollo económico del territorio”.

Mesas de trabajo

Las diferentes mesas de trabajo permitieron analizar los perfiles profesionales más demandados, identificar sectores estratégicos y reflexionar sobre la necesidad de una planificación flexible de la Formación Profesional, capaz de dar respuesta a las particularidades productivas tanto de la Ribera Alta como de la Ribera Baixa. Asimismo, se abordaron cuestiones como la orientación profesional, la mejora de la empleabilidad, el impulso de la FP Dual y la creación de alianzas estables entre centros educativos y empresas.

Este Consejo Territorial forma parte de un proceso más amplio impulsado por la Generalitat Valenciana, que durante el mes de diciembre celebra 20 jornadas similares en toda la Comunitat Valenciana, con la participación de más de un millar de personas. El objetivo es recoger propuestas desde el territorio para adecuar la oferta formativa a las necesidades reales de cada zona.

Los Consejos Territoriales de Formación Profesional, regulados por la Orden 1/2021, actúan como órganos consultivos destinados a adecuar la oferta de FP, racionalizar el mapa de titulaciones, impulsar la FP Dual, proponer adaptaciones curriculares y mejorar la orientación profesional y la empleabilidad.

La Fundación CaixaBank Dualiza, entidad colaboradora del encuentro, reafirmó su compromiso con la Formación Profesional como herramienta clave para la cohesión social y la reducción de desigualdades. Desde su creación, su actividad ha beneficiado a más de 54.000 estudiantes, 7.000 empresas y ha impulsado 4.000 iniciativas con centros educativos, contribuyendo a mejorar la capacitación y la empleabilidad de los futuros profesionales.