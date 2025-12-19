L’IES José María Parra d’Alzira realitza un simulacre d'emergència
L'evacuació de l'alumnat i del personal del centre permet comprovar els temps de resposta i l’eficàcia dels procediments establerts
Dins de les actuacions del programa per a aprendre a actuar en situacions d’emergència, esta setmana hem celebrat un simulacre d’evacuació en entorn escolar.
L’alcalde d’Alzira i la regidora d’Educació van participar el passat dimarts en el simulacre d’evacuació realitzat a l’IES José María Parra, una activitat per a millorar la prevenció i formació en matèria d’emergències que es duen a terme als centres educatius d’Alzira.
El simulacre va comptar amb la intervenció del Consorci Provincial de Bombers, que va coordinar l’operatiu juntament amb el personal docent i no docent del centre, amb l’objectiu de posar en pràctica els protocols d’evacuació i autoprotecció davant possibles situacions d’emergència.
Durant l’exercici, l’alumnat i el professorat van seguir les indicacions establertes per a una evacuació ordenada i segura de l’edifici, comprovant els temps de resposta i l’eficàcia dels procediments previstos. Tant l’alcalde com la regidora d’Educació van destacar la importància d’este tipus d’activitats per a garantir la seguretat de la comunitat educativa i fomentar una cultura de la prevenció des de l’àmbit escolar.
És necessari que, tant l’alumnat com el personal treballador dels centres educatius, coneguen com actuar en cas de necessitat. Els simulacres permeten reduir la por i la incertesa, alhora que milloren la capacitat de resposta col·lectiva davant situacions d’emergència.
Des de l’Ajuntament d’Alzira s’ha volgut agrair la col·laboració del Consorci Provincial de Bombers, així com la implicació de l’equip directiu, el professorat i l’alumnat de l’IES José María Parra, per fer possible el correcte desenvolupament del simulacre.
