El mensaje de La Fúmiga a Vox: "No entrar en los esquemas de la extrema derecha es lo mínimo que querría una persona con valores"

La Fúmiga está viviendo un 2025 repleto de momentos. El grupo alzireño anunciaba hace unas semanas que, tras trece años de trayectoria, había decidido bajarse de los escenarios y despedirse de su público con un doble concierto en el Roig Arena, cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos.

Tras este anuncio, la banda de música ha recibido una gran cantidad de mensajes y elogios por su trayectoria. Su ciudad natal, Alzira, tampoco ha querido olvidarse de este momento tan especial y, hace unos días, anunció que iba a entregar a La Fúmiga la insignia de oro de la ciudad en el apartado de actividades diversas. La decisión fue respaldada por todos los concejales de la capital de la Ribera Alta, excepto el regidor de Vox, Ricardo Belda. "Todos los premiados muy bien, excepto La Fúmiga. No entra dentro de nuestros esquemas", señalaba.

El líder de la banda, Àrtur Martínez, no ha dudado en responder al concejal a través de sus redes sociales. En un vídeo, Martínez agradecía al ayuntamiento esta distinción. "Nos hace muy felices recibir la insignia de oro de la ciudad. Después de tantos años, este reconocimiento de nuestro pueblo nos hace mucha ilusión", afirma el líder, que ha aprovechado para lanzar un mensaje a Vox. En palabras de Martínez, "no entrar en los esquemas de la extrema derecha es lo mínimo que querría desear una persona y un pueblo con valores y dignidad". La banda concluye su intervención dando las gracias por todos los momentos: "Gracias por hacer felices a unos niños de Alzira, que nacieron en la sociedad musical y que crecieron en sus calles".