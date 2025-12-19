Una mesa redonda aborda en Alzira las obligaciones de las fallas en actos con pirotecnia
La JLF convoca la sesión informativa este sábado al detectar que persiste un importante desconocimiento de la norma
La delegación de Pirotecnia de la Junta Local Fallera de Alzira celebra este sábado una mesa redonda en la que se pretende repasar la norma ITC 18 que regula las manifestaciones festivas y religiosas con pólvora, en las que se incluyen las “despertaes” que celebran las comisiones falleras, al detectar que sigue habiendo un gran desconocimiento por parte de las fallas e incluso en los ayuntamientos, expone los promotores.
Según ha informado la JLF, entre los temas que está previsto tratar figuran la obligaciones de las fallas que organizan una “despertà”, como la solicitud de permisos, la documentación que tienen que presentar, notificaciones o seguros.
La mesa redonda tendrá lugar en la casa de la cultura de Alzira este sábado a las 11 de la mañana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Casella y la Barraca lideran los registros de lluvia en la Ribera
- Acoso sexual en el PSPV de Almussafes: 'Está recibiendo insultos, pero también mucho apoyo
- El Hotel Reconquista cumple una década cerrado en Alzira sin alternativas a la vista
- Carcaixent frustra dos okupaciones seguidas al aplicar la nueva ordenanza
- Una nueva tromba de 40 litros en una hora obliga a cortar caminos en Carcaixent y Alberic
- El alcalde de Almussafes acusado de acoso: 'Me están haciendo otro Jorge Rodríguez por intereses orgánicos
- Un accidente en la A-7 en l’Alcúdia obliga a cortar los carriles derecho y central
- Cullera limita las palomas urbanas en una norma pionera en la Ribera para proteger la colombicultura