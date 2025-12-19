Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mesa redonda aborda en Alzira las obligaciones de las fallas en actos con pirotecnia

La JLF convoca la sesión informativa este sábado al detectar que persiste un importante desconocimiento de la norma

Participantes en un curso CRE organizado este año por la JLF de Alzira.

Óscar García

Alzira

La delegación de Pirotecnia de la Junta Local Fallera de Alzira celebra este sábado una mesa redonda en la que se pretende repasar la norma ITC 18 que regula las manifestaciones festivas y religiosas con pólvora, en las que se incluyen las “despertaes” que celebran las comisiones falleras, al detectar que sigue habiendo un gran desconocimiento por parte de las fallas e incluso en los ayuntamientos, expone los promotores.

Según ha informado la JLF, entre los temas que está previsto tratar figuran la obligaciones de las fallas que organizan una “despertà”, como la solicitud de permisos, la documentación que tienen que presentar, notificaciones o seguros.

La mesa redonda tendrá lugar en la casa de la cultura de Alzira este sábado a las 11 de la mañana.

